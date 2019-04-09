AIM-2019: Україну представляє Асоціація учасників ринків капіталу

У Дубай почав роботу щорічний інвестиційний форум Annual Investment Meeting (AIM). Україна представлена ​​на АIM-2019 Асоціацією учасників ринків капіталу (UCMA / Ukrainian Capital Market Association).

Форум Annual Investment Meeting по праву вважається одним із світових майданчиків-лідерів для інвесторів, в тому числі завдяки розширенню можливостей інвестування в різні сектори і напрямки по всьому світу.

На думку Президента Асоціації учасників ринків капіталу Романа Насірова, для України важливо ефективно і послідовно працювати з потенційними інвесторами, участь у форумі Annual Investment Meeting надає широкі можливості для продуктивних комунікацій.

На AIM-2019 делегацію Асоціації учасників ринків капіталу (UCMA. Ukrainian Capital Market Association) очолює Андрій Бузаров, радник Президента Асоціації Романа Насірова.

Так, за словами Андрія Бузарова, в межах форуму були проведені переговори з представниками бізнес-кіл країн Перської затоки, представниками державних і приватних організацій ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту та інших країн.

"Головне завдання на сьогоднішн - це обмін інформацією. Перше, чого не вистачає бізнесменам з країн Перської затоки - це просто елементарно інформації про нас. Другий аспект - це визначення секторів економіки, які можуть бути цікаві як бізнесменам з України, так і бізнесменам Перської затоки", - повідомив Андрій Бузаров.

Він також уточнив, що інтерес інвесторів традиційно стосується сфери сільського господарства, туризму, нерухомості, фондового ринку, інформаційних технологій.

Щорічний інвестиційний форум Annual Investment Meeting (AIM) - 2019, який проходить в Дубай триватиме з 8 по 10 квітня.

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