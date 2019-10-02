"Агресія перестала бути рентабельною": експерт пояснив причину провалів Путіна

Ситуація в світі змінюється занадто швидко, щоб, спираючись на негативні події, можна було розраховувати на отримання вигоди. Приклад тому – недавній стрибок і падіння цін на нафту.

Очікування росіян, що ціна нафти досягне $100 за барель не справдились. Всього через 12 днів після гучних заяв, які пролунали в РФ, вартість опустилася до $60 за барель. На сильний прорахунок Росії звернув увагу головний редактор Newsader Олександр Кушнарьов. За його словами, подібні прогнози могли б збутися 30 років тому, але не зараз.

"Це вкотре підтверджує ефект тієї самої глобалізації, проти якої так завзято виступає Трамп: у світі, який функціонує як єдине поле взаємопов'язаних гравців, просто не можуть відбуватися катастрофи з довготривалими наслідками. Тепер навіть найбільші економічні рани затягуються в лічені тижні і навіть дні, тоді як якщо б події відбувалися 30 років тому, то аналогічний прогноз аналітиків, що стосується різкого подорожчання палива, цілком міг би збутися", – написав Кушнарьов.

За його словами, Саудівська Аравія і її клієнти після атаки дронів на нафтозаводи вийшли із ситуації практично без шкоди для себе. Зате Іран, якого звинуватили в диверсії, домігся лише одного – викреслювання свого Центробанку з міжнародної фінансової системи.

"Якщо російські інтересанти і сподівалися нагріти гроші в цій брудній грі, то глибоко прорахувалися. Причому не в перший раз. Подивіться, як ОПЕК+ судормно намагається утримати свої позиції на нафтовому ринку – і не може! Зусилля всіх нафтових диктатур світу – від Росії до тих же саудівців – виявилися нездатні переломити довгостроковий тренд, заданий американської сланцевої революцією. У більш широкому сенсі – застарілі форми правління програють сучасним демократіям завдяки технологічному перевазі останніх, яке осн овано на перевазі моральному", – говорить експерт.

Він робить висновок, що в сучасному світі агресія перестала бути рентабельною.

"І приклад із захопленням Криму – тому підтвердження. У короткі історичні періоди людожери на кшталт Путіна, Мадуро, Ина і аятолл ще можуть сподіватися на успіх (причому не фінансовий, а пов'язаний виключно з виживанням), проте в історичних масштабах їхні дні полічені. Не в тільки в метафізичному сенсі, а й у матеріальному: їм просто нема на що буде існувати", – підвів підсумок Кушнарьов

Як повідомляв OBOZREVATEL, введення США нових санкцій проти Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори не залишиться без відповіді Москви. Таку заяву 30 вересня зробили в прес-службі МЗС РФ, назвавши обмеження "антиросійським випадом".

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