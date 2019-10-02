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2 жовтня • оновлено в 04:11
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"Агресія перестала бути рентабельною": експерт пояснив причину провалів Путіна

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Ситуація в світі змінюється занадто швидко, щоб, спираючись на негативні події, можна було розраховувати на отримання вигоди. Приклад тому – недавній стрибок і падіння цін на нафту.

Очікування росіян, що ціна нафти досягне $100 за барель не справдились. Всього через 12 днів після гучних заяв, які пролунали в РФ, вартість опустилася до $60 за барель. На сильний прорахунок Росії звернув увагу головний редактор Newsader Олександр Кушнарьов. За його словами, подібні прогнози могли б збутися 30 років тому, але не зараз.

"Це вкотре підтверджує ефект тієї самої глобалізації, проти якої так завзято виступає Трамп: у світі, який функціонує як єдине поле взаємопов'язаних гравців, просто не можуть відбуватися катастрофи з довготривалими наслідками. Тепер навіть найбільші економічні рани затягуються в лічені тижні і навіть дні, тоді як якщо б події відбувалися 30 років тому, то аналогічний прогноз аналітиків, що стосується різкого подорожчання палива, цілком міг би збутися", – написав Кушнарьов.

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За його словами, Саудівська Аравія і її клієнти після атаки дронів на нафтозаводи вийшли із ситуації практично без шкоди для себе. Зате Іран, якого звинуватили в диверсії, домігся лише одного – викреслювання свого Центробанку з міжнародної фінансової системи.

"Якщо російські інтересанти і сподівалися нагріти гроші в цій брудній грі, то глибоко прорахувалися. Причому не в перший раз. Подивіться, як ОПЕК+ судормно намагається утримати свої позиції на нафтовому ринку – і не може! Зусилля всіх нафтових диктатур світу – від Росії до тих же саудівців – виявилися нездатні переломити довгостроковий тренд, заданий американської сланцевої революцією. У більш широкому сенсі – застарілі форми правління програють сучасним демократіям завдяки технологічному перевазі останніх, яке осн овано на перевазі моральному", – говорить експерт.

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Він робить висновок, що в сучасному світі агресія перестала бути рентабельною.

"І приклад із захопленням Криму – тому підтвердження. У короткі історичні періоди людожери на кшталт Путіна, Мадуро, Ина і аятолл ще можуть сподіватися на успіх (причому не фінансовий, а пов'язаний виключно з виживанням), проте в історичних масштабах їхні дні полічені. Не в тільки в метафізичному сенсі, а й у матеріальному: їм просто нема на що буде існувати", – підвів підсумок Кушнарьов

"Агресія перестала бути рентабельною": експерт пояснив причину провалів Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, введення США нових санкцій проти Росії у зв'язку з втручанням в американські вибори не залишиться без відповіді Москви. Таку заяву 30 вересня зробили в прес-службі МЗС РФ, назвавши обмеження "антиросійським випадом".

Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися при введенні санкцій.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Олександр Кушнарь Володимир Путін
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Кушнарь опять прогнозы дает? Эх, прямо посетило сожаление, что не сохраняла особенно яркие "прогнозы" от Кушнаря. Хотя с другой стороны, этих "экспертов" развелось столько, что даже антологию их глупости не составишь, поскольку уже на пятьсот томов потянет. Единственная от них польза, что они подтвердили высказывание Энштейна, что во вселенной бесконечна только глупость?
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