Агентство Moody's погіршило прогноз щодо світових цін на нафту

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило прогноз щодо світових цін на нафту в найближчі 3-5 років з $50-70 за барель до $45-65.

Про це йдеться у звіті агентства, передає "Прайм". На думку експертів, шок, викликаний пандемією, ще більше обмежить вкладення на розробку нових родовищ протягом наступних років.

"Ми знизили наш середньостроковий прогноз за ціною на нафту до $45-65 за барель у порівнянні з $50-70 за барель. Ціновий діапазон відображає нашу думку про те, що ціни на нафту залишатимуться вкрай нестабільними і періодично виходитимуть за межі діапазонів. Геополітичні проблеми або спроби ОПЕК+ регулювати пропозицію на ринку також будуть час від часу приводити до коливань цін", – йдеться в документі.

Експерти нагадали, що у квітні 2020 року Moody's знизило прогноз за вартістю нафти марки WTI до $30 за барель в 2020 році і до $40 за барель в 2021 році. Прогноз за ціною марки Brent тоді був погіршений до $35 за барель в 2020 році і до $45 за барель у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

Ціни на нафту в усьому світі продовжили падіння після того, як виникли побоювання, що Росія не збирається скорочувати видобуток.

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