Афера "Народного фронту" в Ощадбанку: МВФ і ЄБРР зробили заяву

ЄБРР, МВФ підтримали рішення Нацбанку звільнити п'ять членів Наглядової ради "Ощадбанку". Головна причина – призначення екс-члена "Фронту змін" (партія перейменована в "Народний фронт") і друга Арсенія Яценюка Андрія Пишного на посаду голови правління без конкурсу.

Як передає Фінбаланс, старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов заявив, що "у зв'язку з ситуацією навколо призначення членів наглядових рад держбанків України, ЄБРР беззастережно підтримує дії регулятора, які закріплені законодавчо".

Андрій Пишний

ЄБРР підкреслює, що відповідно до законодавства України, Нацбанк повинен проводити ретельну оцінку при затвердження складу наглядових рад держбанків, яка включає професійне судження, є кандидатури в наглядові ради кваліфікованими і відповідають всім законодавчим вимогам (в тому числі в контексті незалежності і відсутності конфлікту інтересів) .

У заяві йдеться:

"Міжнародні партнери України: МВФ, Світовий банк і ЄБРР рішуче підтримують реформу управління державними банками, що є важливим кроком у поліпшенні роботи банківської системи України та її економіки в цілому. Ключем до цієї реформи є введення двох третин незалежних наглядових рад, як того вимагає нова стаття 7 Закону про банки і банківську діяльність, прийнята Верховною Радою України в 2018 році. Очікується, що нові наглядові ради очолять реформування державної власності ", – говір ться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наглядова рада державного Ощадбанку продовжив контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років без проведення конкурсу на посаду.

У Нацбанку України поскаржилися на непрозору процедуру продовження контракту з головою правління Ощадбанку. Рішення про його призначення ще на 5 років прийнято без конкурсу, сказано на сайті регулятора.

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