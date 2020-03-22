Абхазія поруч: як у Криму окупанти "вбивають" розкішні санаторії

В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у жителів місця відпочинку.

Цього разу в Сімеїзі разом із санаторієм "Юність" дерибанять природоохоронну територію гори Кішка і скелі Лебедине крило, які примикають до санаторію. Про це в Twitter повідомила блогерка Roksolana Today.

Крим під окупацією

"У Сімеїзі сьогодні рівень пристрастей зашкалює. Причиною є розпорядження "Радміну РК" про ліквідацію санаторію "Юність" і якісь темні справи під цей загальний шумок віддерибанити частину гори Кішка і скелі Лебедине крило, які примикають до санаторію", – написала блогерка.

Вона нагадала, що дитячий санаторій "Юність" ліквідовано окупантами на початку березня 2020 року. У травні 2018 року повідомлялося, що територію санаторію зі старовинними маєтками викупила Тетяна Навка – дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

20-03-2020 У Сімеїзі сьогодні рівень пристрастей зашкалівает.Прічіной тому є Розпорядження Радміну РК про ліквідацію санаторію "Юність" і якісь темні справи під цей загальний шумок отдербаніть частина примикає до санаторію природоохоронної території гори Кішка і Лебедине крило pic.twitter. com / u8rbDfdZgi - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 20, 2020

Також блогерка в іншому пості нагадала, як зазвичай закінчується російське "господарювання" на півострові – хаосом і руїнами. На доказ вона навела фотографії колись розкішного будинку відпочинку в селищі Лазурному під Алуштою. Зараз його вікна закладені цеглою, а стіни старіють.

Крим під окупацією Росії Roksolana Today

Крим під окупацією Росії Roksolana Today

Крим під окупацією Росії Roksolana Today

"Абхазія десь поруч", – прокоментувала знімки блогер.

Алушта

Лазурне

Абхазія десь поруч pic.twitter.com/UNV0r5arU3 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.

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