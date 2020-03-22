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22 березня • оновлено в 03:59
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Абхазія поруч: як у Криму окупанти "вбивають" розкішні санаторії

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В анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у жителів місця відпочинку.

Цього разу в Сімеїзі разом із санаторієм "Юність" дерибанять природоохоронну територію гори Кішка і скелі Лебедине крило, які примикають до санаторію. Про це в Twitter повідомила блогерка Roksolana Today.

Крим під окупацією

Крим під окупацією

"У Сімеїзі сьогодні рівень пристрастей зашкалює. Причиною є розпорядження "Радміну РК" про ліквідацію санаторію "Юність" і якісь темні справи під цей загальний шумок віддерибанити частину гори Кішка і скелі Лебедине крило, які примикають до санаторію", – написала блогерка.

Вона нагадала, що дитячий санаторій "Юність" ліквідовано окупантами на початку березня 2020 року. У травні 2018 року повідомлялося, що територію санаторію зі старовинними маєтками викупила Тетяна Навка – дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Також блогерка в іншому пості нагадала, як зазвичай закінчується російське "господарювання" на півострові – хаосом і руїнами. На доказ вона навела фотографії колись розкішного будинку відпочинку в селищі Лазурному під Алуштою. Зараз його вікна закладені цеглою, а стіни старіють.

Крим під окупацією Росії

Крим під окупацією Росії

Roksolana Today

Крим під окупацією Росії

Крим під окупацією Росії

Roksolana Today

Крим під окупацією Росії

Крим під окупацією Росії

Roksolana Today

"Абхазія десь поруч", – прокоментувала знімки блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевих "влади" пляж "Мис Товстий".

66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

В анексованому Росією Криму почалася "підготовка" до сезону відпочинку. Наприклад, у Севастополі на одному з пляжів забирають чистий пісок, завозячи замість нього брудний з уламками бетону.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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