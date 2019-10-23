А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" працює на території анексованого Росією Криму всупереч санкціям.

Про це йдеться в матеріалі "Кримськотатарського ресурсного центру". Там опублікували докази роботи компанії в Криму. У відповідь прес-секретар її українського представництва заявила, що ця інформація є неправдивою.

"Після публікації інформації про незаконну діяльність європейської мережі "Сінево" на території окупованого Криму, в КРЦ надійшов дзвінок від прес-секретаря офіційного представництва "Сінево" в Україні. Вона стверджує, що інформація не відповідає дійсності, оскільки дані лабораторії повністю припинили свою роботу на території анексованого півострова, тому попросила прибрати інформацію з сайту", – йдеться в матеріалі.

У виданні стверджують, що представництва лабораторії в Криму все-таки є, і опублікували докази цього: фотографії лабораторій з кримськими адресами і вивісками російською мовою. А ще скріншоти із сайтів, на яких вказані адреси та розцінки в рублях.

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До речі, сайт, на який посилаються в матеріалі, не працює. При цьому в Twitter деякі користувачі підтверджують, що мережа продовжує роботу на окупованому півострові.

"У Ялті біля військкомату теж є", – написали в коментарях у блогера RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

RoksolanaToday & Крим25%

Про незаконну діяльність європейської мережі медичних лабораторій "Синево" в окупованому Криму

На статтю відреагувала прес-секретар офіційного представництва "Синево" в Україні, заявивши, що дана інформація не відповідає дійсності

І збрехав https://t.co/jXUZ1dN85D pic.twitter.com/mVI9XAWvFO - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 22 жовтня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна погодилася відновити участь в щорічній нараді ОБСЄ, яку вона у вівторок, 17 вересня, покинула на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

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