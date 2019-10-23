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23 жовтня • оновлено в 10:16
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/ Ринки та компанії

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

3.9т Читати матеріал російською

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" працює на території анексованого Росією Криму всупереч санкціям.

Про це йдеться в матеріалі "Кримськотатарського ресурсного центру". Там опублікували докази роботи компанії в Криму. У відповідь прес-секретар її українського представництва заявила, що ця інформація є неправдивою.

"Після публікації інформації про незаконну діяльність європейської мережі "Сінево" на території окупованого Криму, в КРЦ надійшов дзвінок від прес-секретаря офіційного представництва "Сінево" в Україні. Вона стверджує, що інформація не відповідає дійсності, оскільки дані лабораторії повністю припинили свою роботу на території анексованого півострова, тому попросила прибрати інформацію з сайту", – йдеться в матеріалі.

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У виданні стверджують, що представництва лабораторії в Криму все-таки є, і опублікували докази цього: фотографії лабораторій з кримськими адресами і вивісками російською мовою. А ще скріншоти із сайтів, на яких вказані адреси та розцінки в рублях.

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

ctrcenter.org

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

ctrcenter.org

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

ctrcenter.org

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

ctrcenter.org

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

ctrcenter.org

До речі, сайт, на який посилаються в матеріалі, не працює. При цьому в Twitter деякі користувачі підтверджують, що мережа продовжує роботу на окупованому півострові.

"У Ялті біля військкомату теж є", – написали в коментарях у блогера RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

А як же санкції? Велику медичну мережу викрили в підлості в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна погодилася відновити участь в щорічній нараді ОБСЄ, яку вона у вівторок, 17 вересня, покинула на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте по рылу сцaнной тряпкoй ХРЯСЬ, ХРЯСЬ, ХРЯСЬ!!!
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Тарасов Максим
Тарасов Максим
Борисс Робот, а что мечтать-то?)) С вами так и есть
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иваненко Виталий, продолжай дятел мечтать об этом и дальше посасывай путлеровскую лапку...
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4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Запад бросил Украину и готовится снимать санкции, что непонятно кастрюлеголовым патриётом? Кроме самих украинцев Украина некому не нужно, да и многие украинцы видят свою страну не более, чем территорию для временного пребывания и разграбления.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Pavlov Pavel, плохо вам будет если санкции снимут... Вовка Пу сказал что только в пользу...а теперь значит будет хуже... побыстрее бы сняли бы уже...:)) ПС вы бы ватники уже бы между собой определились бы по поводу "Кроме самих украинцев Украина некому не нужно"...а то половина кричит что нужна американцам, другая жидам... третья касапам... похоже что в рашке сплошная шизофрения...
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Pavlov Pavel, учи китайский и строй новые дамбы для добычи золотишка, а то плешивый карлик обнищает.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Высокодуховные крымскотатарские стукачи
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кристина Стефанова, ты по высокодуховной хромосоме их узнала...??? неужели она не только у руцких...???
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