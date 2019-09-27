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27 вересня • оновлено в 19:00
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"А могли б пропити!" У мережі показали, як за кордоном вчиняють зі старими заводами

8.3т Читати матеріал російською

Старі шахти і заводи за кордоном часто не пиляють на металобрухт, а перетворюють в об'єкти промислового туризму.

Таке спостереження в Twitter зробив блогер Денис Казанський. Він розповів про свої враження Острави – промислового міста в Чехії.

"Тут розвивають промисловий туризм. Старі заводи та шахти не пиляють на метал, а перетворюють у пам'ятки. Ось наприклад пекельна 24-х колісна цистерна "Вероніка", що служила для перевезення чавуну. Де ще таке побачиш?" – написав Казанський.

Промисловий туризм в Чехії

Промисловий туризм в Чехії

Денис Казанський

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Промисловий туризм у Чехії

Промисловий туризм у Чехії

Денис Казанський

На опублікованих ним фото видно, що колишня заводська територія акуратно прибрана, засіяна газонною травою, а біля гігантських цистерн стоять таблички з поясненнями, як вони використовувалися.

Промисловий туризм в Чехії

Промисловий туризм в Чехії

Денис Казанський

У коментарях йому у відповідь сміються, мовляв, "як ці європейці неправильно вчиняють з металобрухтом".

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"Ну тупыыыыее!" (с) А могли б розпиляти, продати метал, а гроші пропити. А вони, лохи, туризм розвивають..." – коментує користувачка з ніком Юльця.

"Це тому, що їх русскій мір не окуповував іще", – відповідають їй.

"А могли б пропити!" У мережі показали, як за кордоном вчиняють зі старими заводами

А інші люди пишуть, що нічого дивного немає – в Україні повно заводів з подібним "мотлохом".

"У Костянтинівці, Макіївці і де там ще допотопні заводи 19 століття", – додає власник аккаунта Krivbass як він є.

"А могли б пропити!" У мережі показали, як за кордоном вчиняють зі старими заводами

Деякі попереджають, що такі туристичні місця в Чехії можуть швидко "закінчитися", якщо уряд буде активно зближуватися з Росією: "Нічо страшного, якщо далі будуть з х*йлом загравати, розпиляють і цю чудо-цистерну".

"А могли б пропити!" У мережі показали, як за кордоном вчиняють зі старими заводами

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Яніна Соколова запропонувала відправити всіх росіян в багатий нафтою Катар, щоб вони, побачивши цю країну, зрозуміли, що самі живуть на каторзі

Обмін полоненими між РФ і Україною яскраво продемонстрував ставлення країн до своїх громадян. На це звернули увагу журналісти Соня Кошкіна та Денис Казанський, які поділилися своїми думками з цього приводу в соцмережах.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Чехія
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Semenov Igor
Semenov Igor
Правильный посыл. Надо всю Украину превратить в туристическую мекку под лозунгом - "вот так было и так стало". Народ из соседних стран повалит за приобретением опыта.... опыт не имеет отрицательного вектора и, особенно, чужой!
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
В Украине старые заводы начали использовать более эффективно, превращая их в площадки под массовые мероприятия. И это смотрится очень круто. Толку от той старой бочки на фото.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Стоит еще разобраться как эта адская 24-х колесная цистерна "Вероника", служившая для перевозки чугуна, оказалась в Чехии ... Не была ли она в Украине до этого?
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