"А могли б пропити!" У мережі показали, як за кордоном вчиняють зі старими заводами

Старі шахти і заводи за кордоном часто не пиляють на металобрухт, а перетворюють в об'єкти промислового туризму.

Таке спостереження в Twitter зробив блогер Денис Казанський. Він розповів про свої враження Острави – промислового міста в Чехії.

"Тут розвивають промисловий туризм. Старі заводи та шахти не пиляють на метал, а перетворюють у пам'ятки. Ось наприклад пекельна 24-х колісна цистерна "Вероніка", що служила для перевезення чавуну. Де ще таке побачиш?" – написав Казанський.

Промисловий туризм в Чехії Денис Казанський

Промисловий туризм у Чехії Денис Казанський

На опублікованих ним фото видно, що колишня заводська територія акуратно прибрана, засіяна газонною травою, а біля гігантських цистерн стоять таблички з поясненнями, як вони використовувалися.

Промисловий туризм в Чехії Денис Казанський

Приїхав до Острави. Промислове місто в Чехії. Тут розвивають промисловий туризм. Старі заводи разом із шахтою не пиляють на метал, а перетворюють у пам'ятці.



Ось наприклад пекельна 24-х колісна цистерна "Вероніка", що служила для перевезення чавуну. Де ще таке побачиш? pic.twitter.com/3YEcgCczXH - Денис Казанський (@den_kazansky) September 26, 2019

У коментарях йому у відповідь сміються, мовляв, "як ці європейці неправильно вчиняють з металобрухтом".

"Ну тупыыыыее!" (с) А могли б розпиляти, продати метал, а гроші пропити. А вони, лохи, туризм розвивають..." – коментує користувачка з ніком Юльця.

"Це тому, що їх русскій мір не окуповував іще", – відповідають їй.

А інші люди пишуть, що нічого дивного немає – в Україні повно заводів з подібним "мотлохом".

"У Костянтинівці, Макіївці і де там ще допотопні заводи 19 століття", – додає власник аккаунта Krivbass як він є.

Деякі попереджають, що такі туристичні місця в Чехії можуть швидко "закінчитися", якщо уряд буде активно зближуватися з Росією: "Нічо страшного, якщо далі будуть з х*йлом загравати, розпиляють і цю чудо-цистерну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Яніна Соколова запропонувала відправити всіх росіян в багатий нафтою Катар, щоб вони, побачивши цю країну, зрозуміли, що самі живуть на каторзі

Обмін полоненими між РФ і Україною яскраво продемонстрував ставлення країн до своїх громадян. На це звернули увагу журналісти Соня Кошкіна та Денис Казанський, які поділилися своїми думками з цього приводу в соцмережах.

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