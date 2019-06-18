8Р 2019 - чому варто відвідати саму літню конференцію по інтернет-маркетингу

13 липня в Одесі відбудеться сама літня конференція з інтернет-маркетингу 8P 2019.

Чому сучасному бізнесу важливо бути активним в мережі? Як збільшити продажі за допомогою реклами в інтернеті? На ці багато інших питань в своїх доповідях дадуть лідери ринку.

Ігор Яздан, ФАУНДЕР 8P, поділився з нами історією створення конференції. І розповів, чому цей івент must-visit для всіх, хто хоче створити успішний бізнес.

Ігор Яздан

Чому назва конференції 8P?

У маркетингу існує класична формула "4Р", розроблена в 1950 р Нейлом Борденом. За його версією, маркетинг складається з 4 понять: "product", "price", "place", "promotion". Ми ж доповнили формулу ще 4 факторами: "people", "purchase process", "physical evidence" і "probe".

Розкажіть, як з'явилася ідея проведення конференції.

Перша 8Р була організована в якості івент-маркетингу агентства Netpeak. Ми хотіли, щоб більше людей дізналися про інтернет-маркетингу, про те, які послуги надає агентство і прагнули розширити аудиторію. Конференція дуже швидко виросла, а інтерес до неї тільки збільшився. У якийсь момент 8Р стала самостійним успішним проектом. Тепер ми розповідаємо людям про інтернет-маркетингу на прикладі кейсів успішних топові компаній України і зарубіжжя.

Як шукали свій унікальний формат?

Наш слоган: 1 квиток = 5 конференцій!

Формат 8Р 2019 залишається схожим з форматом найпершої 8Р 2011 року. Інтернет-маркетинг – поняття, яке об'єднує безліч сфер воєдино. Тому у нас з самого першого дня існує кілька потоків. В цьому році рекордні 5 напрямків: SEO для фахівців, PPC для фахівців, Арбітраж трафіку, Інтернет-маркетинг для бізнесу і SMM & Digital. Всі потоки проходять паралельно і кожен учасник має право вільно переміщатися між ними.

Крім того, незмінним залишається принцип формування програми доповідей: тільки практична інформація та кейси, які дадуть реальне зростання бізнесу нашим учасникам.

Тоді і зараз. Що змінилося за 8 років?

Зросла кількість учасників. На 8Р 2011 приїхало близько 300 осіб. А 8Р 2018 зібрала 1750 учасників. Цього року плани ще більш амбіційними – зібрати 1800+ людина. Ми, як організатори, відточили свої навички і розширили команду. Зараз над створенням 8Р працює 8 чоловік. За 8 років захід відвідали більше 13000 учасників з 20 країн світу. Ось уже кілька років конференція утримує статус міжнародного заходу.

У числі учасників багато лідерів ринку. Що їм дає конференція?

Топові компанії їдуть на 8Р як представити свої доповіді, так і поспілкуватися з колегами / конкурентами. На 8Р 2019 своїм досвідом поділяться Rozetka, TripMyDream, Планета Кіно, Comfy, TemplateMonster, ЛУН, Інтертоп і ще кілька десятків великих компаній.

В якості учасників ми побачимо представників Vodafone, EVA, Citrus.ua, Monobank, EVO Company, Busfor, Platon, Interkassa, RIA Media, iProspect, Укрзолото, Альфа Банк, RIA.com, Абанк, Govitall, WebPromoExperts, Unisender, Admitad, bodo .ua, Reply, ПриватБанк, SalesDoubler, Kimberly - Clark Ukraine, SendPulse та інших.

8Р привертає як фахівців в сфері інтернет-маркетингу, так і власників бізнесу. Звідси - потужний нетворкінг, нові знайомства та обмін досвідом. Не кажучи вже про нову корисної інформації та тренди, які ми збираємо в програмі конференції.

Участь компанії в освітніх івентах – один з найефективніших способів розширити аудиторію свого продукту і залучити нових клієнтів. Зі свого боку ми постійно цьому сприяємо: робимо безліч локацій для нетворкінгу, проводимо виставку стендів і знайомимо учасників один з одним на Preparty. Додайте сюди спекотне сонце і одеські пляжі, і отримаєте міні-відпустку з користю для вашого бізнесу.

Хто приїжджає на 8P?

Аудиторія 8Р – фахівці з SEO, PPC, SMM, CPA, Digital, PR, ТОП-менеджмент і C-level. Наш наймасштабніший потік заточений під власників бізнесу, які хочуть збільшити прибуток за допомогою інтернет-маркетингу. Теми доповіді варіюються в залежності від рівня складності. Так що на 8Р буде цікаво всім: новачкові, профі і власнику компанії, який хоче зрозуміти принципи функціонування всіх сфер інтернет-маркетингу.

Який випадок на 8P запам'ятався найбільше?

За час конференції було багато злетів і падінь. Найскладнішою для нас стала 8Р 2016, коли на всій локації несподівано відключили світло, а генератори не спрацювали. Після цього негласним девізом команди стала фраза: "Необхідно мати не тільки план Б, а й плани В, Г, Д ...".

А в 2014 році вперше вийшли в плюс, незважаючи на кризу і військові дії в країні. Ми одні з небагатьох вирішили не скасовувати конференцію. Саме в 2014 ми остаточно зрозуміли, що 8Р повинна існувати і розвиватися.

Заради чого учасники їдуть до вас знову і знову?

Кілька потоків. Кожен учасник сам вибирає, який доповідь йому послухати. А вибір величезний (40+ спікерів). Орієнтація тільки на корисний і практично застосовний контент. Можливість поспілкуватися з кожним спікером особисто. Сонце, море і пляж (адже ми сама літня конференція з інтернет-маркетингу). Нетворкінг з колегами і конкурентами. І, звичайно, традиційні панельні дискусії. Після доповідей в кожному потоці ми збираємо на сцені великих гравців ринку. Вони, нарівні з учасниками, палять свої фішки інтернет-маркетингу. Іноді зав'язується справжня битва за найкорисніший лайфхак. Деякі учасники чесно зізнаються, що панельні дискусії - те, чого вони чекають цілий день.

8Р 2019 – відмінний привід не тільки прокачати свої навички, а й відпочити. Спеціально для своїх читачів Obozrevatel підготував подарунок - по промокодом OBOZREVATEL_8P знижка 15% на всі квитки!

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