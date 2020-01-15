80 тисяч на вирішення побутових проблем: скільки отримали підлеглі Криклія у грудні

Заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія за грудень склала 44 тис. гривень, а його заступникам заплатили по 79-102 тис. гривень.

При цьому держсекретар міністерства заробив у 5 разів більше за міністра. Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури, передають "Українські новини".

"Сума коштів, нарахована Криклію в грудні, склала 44038 гривень, з них посадовий оклад склав 11428 гривень, надбавка за вислугу років – 1714 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 2286 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 1814 гривень, на відрядження – 6923 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 11428 гривень, премія за жовтень 2019 року – 8000 гривень, індексація – 543 гривні", – йдеться в публікації.

Криклій заплатив 8587 гривень податків, так що на руки він отримав 35451 гривень. Його заступники в грудні отримали від 13 тис гривень (звільнена Олександра Клітіна), до 79-102 тис. гривень.

Державний секретар міністерства інфраструктури Андрій Галущак отримав більш, ніж у 5 разів більше за свого шефа – 236 863 гривень. Зокрема, йому нарахували допомогу до відпустки 80 276 гривень і допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 80 276 гривень.

Зарплата міністра

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі окладів. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов поскаржився також на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У Кабінеті міністрів України підняли мінімальний оклад, який отримуватимуть українські топ-чиновники.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в грудні 2019 року одержав 234 тис. гривень зарплати. При цьому за листопад він заробив в 3,5 рази менше – 68,2 тис. гривень.

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