Головна Новини
12 грудня • оновлено в 12:45
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Соратника Медведчука викрили у поставках вугілля РФ в Україну: всі деталі гучного розслідування

1.5т
Читати матеріал російською

Компанія NT Marine, наближена до білоруського олігарха Миколи Вороб'я, отримала дозвіл на постачання понад 600 тисяч тонн російського вугілля в Україну.

Сама фірма зареєстрована в Естонії, йдеться у матеріалі РБК. Видання повідомляє, що контракти на постачання вугілля російські вугільні компанії укладають не безпосередньо з NT Marine, а з компанією "Інтерсервіс", яка також належить Вороб'ю.

Новини
Вугілля з Росії: скандальне листування Геруса злили у мережу

Голова української Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив РБК, що, за його даними, Воробей підтримує взаємини з українським політиком, кумом президента РФ Віктором Медведчуком. За його словами, NT Marine постачатиме в Україну близько 500 тис. тонн вугілля різних марок, включаючи антрацит, щомісяця. "Зароблятиме вона так: ціна тонни вугілля на станції споживача плюс $10", – пояснив Волинець.

"За даними списку квот на листопад і грудень, Росія постачає на підприємства України 1,2–1,3 млн тонн вугілля і коксу в місяць. При поточних цінах на вугілля ($85–100 за тонну) виторг NT Marine в разі поставок російського вугілля протягом року може скласти $50 млн", – зазначено у матеріалі.

Вугілля з Росії

Вугілля з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмен Ігор Коломойський намагається легітимізувати поставки російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго". Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У липні Росія втричі збільшила поставки вугілля в Україну у порівнянні з попереднім місяцем.

Наприкінці листопада стало відомо, що філія "Укрзалізниці" зібрався купити у київській компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплено через угорську фірму.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "вугільний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
вугільний скандал
Особи
Віктор Медведчук Михайло Волинець
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги