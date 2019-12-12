Соратника Медведчука викрили у поставках вугілля РФ в Україну: всі деталі гучного розслідування

Компанія NT Marine, наближена до білоруського олігарха Миколи Вороб'я, отримала дозвіл на постачання понад 600 тисяч тонн російського вугілля в Україну.

Сама фірма зареєстрована в Естонії, йдеться у матеріалі РБК. Видання повідомляє, що контракти на постачання вугілля російські вугільні компанії укладають не безпосередньо з NT Marine, а з компанією "Інтерсервіс", яка також належить Вороб'ю.

Голова української Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив РБК, що, за його даними, Воробей підтримує взаємини з українським політиком, кумом президента РФ Віктором Медведчуком. За його словами, NT Marine постачатиме в Україну близько 500 тис. тонн вугілля різних марок, включаючи антрацит, щомісяця. "Зароблятиме вона так: ціна тонни вугілля на станції споживача плюс $10", – пояснив Волинець.

"За даними списку квот на листопад і грудень, Росія постачає на підприємства України 1,2–1,3 млн тонн вугілля і коксу в місяць. При поточних цінах на вугілля ($85–100 за тонну) виторг NT Marine в разі поставок російського вугілля протягом року може скласти $50 млн", – зазначено у матеріалі.

Вугілля з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмен Ігор Коломойський намагається легітимізувати поставки російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго". Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У липні Росія втричі збільшила поставки вугілля в Україну у порівнянні з попереднім місяцем.

Наприкінці листопада стало відомо, що філія "Укрзалізниці" зібрався купити у київській компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплено через угорську фірму.

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