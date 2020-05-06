6 млрд гривень, зароблених "Нафтогазом", віддадуть медикам – Шмигаль

Україна витратить 6 мільярдів гривень, отриманих від "Нафтогазу", на будівництво доріг та реконструкцію й будівництво 210 приймальних відділень лікарень.

Про це сказав прем'єр міністр Україні Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 6 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гроші "Нафтогазу" витратять на лікарні

"Кошти нашого найбільшого платника податків – "Нафтогазу" – напряму підуть на будівництво і реконструкцію приймальних відділень по всій Україні. Ми говоримо про проєкт на суму щонайменше 6 млрд грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, за результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, водночас уже сплачено 8,5 млрд грн.

"Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток – будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень, наповнення їх сучасним обладнанням за однаковим стандартом", – додав голова уряду.

"Буде побудовано й оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, вони матимуть сучасне обладнання. Люди в маленьких містах і селах повинні отримувати доступні високоякісні послуги. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", – уточнив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві інфраструктури України розраховують, що "Укрзалізниця" отримає 4-5 млрд гривень фінансової підтримки завдяки коштам, які Україна виграла в міжнародних судах у "Газпрому".