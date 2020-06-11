500 тисяч робочих місць: Шмигаль сказав, скількох людей працевлаштували насправді

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за період карантину було працевлаштовано 142,7 тис. українців, які отримали статус безробітних.

Про це він заявив у відповідь на питання кореспондента OBOZREVATEL під час прес-конференції за підсумками 100 днів роботи уряду.

"За період карантину працевлаштовано 142 тисячі 700 людей, які отримали статус безробітних. Це люди, які отримали можливість працевлаштуватись", – сказав Шмигаль.

Як створюють робочі місця

За словами голови уряду, частину робочих місць створюють напряму, наприклад, у комунальній сфері. Для цього ведуть переговори з мерами міст, або людям пропонують робоу через центри зайнятості.

"Середня зарплата там в межах 8 тис. гривень. Середня зарплата в Україні 10400 грн. Я маю переконання, що вона впродовж року буде збільшуватись", – сказав Шмигаль.

Але основну увагу уряд, за його словами, зосереджує на стимулюванні створення робочих місць.

"Наприклад, дорожня галузь. Якщо ми вливаємо 100 млрд гривень, ми розуміємо, що там може бути створено додатково понад 100 тисяч робочих місць", – пояснив прем'єр.

Гроші на хліб і молоко

Наскільки ефективно працює програма "500 тисяч" буде видно з відтоку людей, які зареєструвались безробітними. При цьому завдання від початку було дати роботу тим, кому під час кризи кошти на виживання були потрібні найбільше.

"Дуже важко сказати: "Я створив мільйон робчих місць. Ідіть всі працюйте". Можна це зробити. Але є структура людей. Більше 40% людей – з вищою освітою, і очікування у них інші, ніж працювати прибиральником. Але завдання напередодні кризи було іншим. Люди, які зареєструвались безробітними, отримали змогу мати гроші на існування. А була велика частина людей (декілька сотень тисяч), які втратили можливість мати будь-який дохід. І нам потрібно було дати їм можливітсь заробляти гроші на хліб і молоко", – сказав голова уряду.

"Тому чіткої відповіді, що "я створив 500 тисяч робочих місць", немає. Але мета є і ми до неї рухаємось.

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