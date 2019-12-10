$300 млн допомоги для України: у США ухвалили важливий оборонний документ

Конгрес США погодив оборонний бюджет-2020, у якому закладено виділення $300 млн військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The New York Times. За даними видання, всього американці збираються витратити на військові потреби $738 млрд. "Закон про оборонний бюджет санкціонує фінансування в розмірі $300 млн Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка включає летальні оборонні засоби й нові системи управління крилатими ракетами берегової оборони і протикорабельними ракетами", – йдеться в публікації.

Також законопроєкт забороняє продаж винищувачів-невидимок F-35 союзнику Росії – Туреччині, оскільки "придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони S-400, за заявами Вашингтона, несумісне з обороною НАТО і загрожує F-35". У законопроєкті стверджується, що Трамп мусить ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею S-400.

Після того, як Конгрес ухвалить оборонний бюджет, його має підписати президент США Дональд Трамп. Очікується, що це відбудеться до кінця 2019 року.

Військова допомога Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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