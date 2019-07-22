Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Блоги - Ринки та компанії

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Всі статті автора

Бизнес по-новому, или Управлять страной по закону — не просто

2.5т Читати матеріал російською

В пятницу президент встречается с инвесторами, чтобы привлечь в Украину 10 миллиардов долларов. А в субботу СБУ, подчиненное президенту, приходит с обысками на комбинат "Арселор Миттал Стил", который уже вложил в экономику Украины свыше 10 миллиардов долларов.

Есть ли нарушения по экологии и загрязнения на "Арселоре"? Безусловно, да, и очень большие. Как есть они на всех меткомбинатах Ахметова и Пинчука, на многих теплоэлектростанциях. Ядовитый дым накрывает и и Кривой Рог, и Мариуполь, и Запорожье, и Днепр. Но можно ли решить эту дорогостоящую проблему только открытием уголовных дел и обысками на предприятиях, прекратит ли прямо сейчас работу и вредные выбросы "Арселор"? Безусловно, нет.

Новини
Украинский народ – великий разрушитель

С бизнесом надо выстраивать диалог, который укрепляет доверие к государству. Для контроля экологии, выписывания штрафных санкций, у нас существуют многочисленные структуры минэкологии, это более мягкие и гораздо более эффективные формы влияния. Кабинет министров должен принимать решения по всем нарушителям экологии, у них есть механизмы санкций, и так это работает в мире. Тем более, что скоро будет новое правительство, да и это, пока еще действующее, реагирует на критику президента.

Можно ли договориться с "Арселором" по проблеме экологии без обысков спецслужбы? Думаю, с помощью минэкологии это решится более эффективно, СБУ надо направить прежде всего именно туда. "Обилетить" и "построить" индусов пытаются все время, а работать с ними по закону - нет. Быстрее можно только закрыть вообще.

Новини
Переболеть Украиной России не удалось

К слову, должности в криворожском СБУ стоят дорого, потому что главная статья доходов СБУ в Кривом Роге - "крышевание" совместно с местной полицией широкомасштабного воровства металла на "Арселоре". Никто не знает сколько именно воруют металла. У индусов на комбинате никогда не было нормального менеджмента, приезжают временные директора-иностранцы на пару лет, видят, что многие сферы жизни комбината контролирует мафия, и не хотят рисковать и вступать с кем-то в конфликт. Как только начальник охраны получает приказ от нового директора навести порядок, то сразу происходят неприятности - кто-то из охранников получает по голове. В этом году менеджмент "Арселора" дал приказ установить на станция погрузки видеокамеры наблюдения. На следующий день двух сотрудников, которые ставили камеры, остановили за городом и сильно избили. В результате видеоконтроля всех рабочих площадок на "Арселоре" нет до сих пор.

Новини
Затопление в Донецке: грунтовые воды нанесли ответный удар

Было бы здорово, если бы государство начало работать с бизнесом по-новому. Для этого нужен постоянный глубокий анализ текущих проблем, чтобы выбирать оптимальные решения и не наступать на грабли. Потому что управлять страной по закону - это не просто.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
9
Цікаво
14
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel