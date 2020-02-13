16 км у висоту: ЗМІ дізналися, скільки стаканчиків купили для Верховної Ради

Апарат Верховної Ради України у 2019 році придбав 171 тисячу одноразових стаканчиків для пиття. З них 167,5 тисяч пластикових і 3500 паперових.

Про це повідомили в Апараті ВРУ, повідомляє "Чесно". Видання пише, що зазвичай висота маленького одноразового пластикового стаканчика – близько 97 мм, а "паперового" – приблизно 95 мм. Тож якщо поставити пластикові один на одного, їх висота складе 16 км 250 м.

"Сумарна довжина паперових стаканчиків складе приблизно 333 м. Разом довжина і пластикових, і паперових стаканчиків – близько 16,6 км. Таку відстань, наприклад, має дорога від станції метро "Бориспільська" в аеропорт "Бориспіль", – йдеться в публікації.

Видання відзначає, що в кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, де нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі можуть пити воду з одноразових стаканчиків.

Висота "ковбаси" зі стаканчиків

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу", нардепи від якої не раз траплялися на скандальних листування у Верховній Раді, запропонували купити членам антишпигунські плівки на телефони.

Нардеп від партії "Слуга народу" Роксолана Підласий прийшла на роботу у Верховну Раду з сумкою від Dolce & Gabbana вартістю понад 35 тисяч гривень.

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