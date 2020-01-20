В Україні здійснили масштабну перевірку масла

В Україні серед виробленого масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

Про це повідомляє Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Для дослідження були відібрані зразки в торгових мережах чотирьох регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область). Всього було взято 77 примірників (231 пачка). Серед представлених товарів було 28 українських і два німецькі.

В результаті дослідження показало, що 16 відібраних одиниць – це фальсифікат: Суми – три зразки; Нова Одеса – два; Черкаси – три; м. Калуш – вісім.

Так, Івано-Франківський міськмолокозавод випустив масло, половина складу якого – замінники. Богодухівський завод на Харківщині в продукцію додав 75% немолочних жирів.

Масло

В Одеській області в місті Кілія продають масло, в якому виявилося 92% немолочних жирів. У маслі під назвою "Апрель", що зробили в Каневі, – 87% немолочних жирів. А те, яке виготовили в Дніпрі ТОВ "Інтермол", виявилося на 100% підробленим. Те ж саме можна сказати про товар компанії "Миколаївмолпром", де аналіз засвідчив 100% фальсифікат.

Зразки вершкового масла Скріншот

Зразки вершкового масла Скріншот

Зразки вершкового масла Скріншот

Три пачки з Сум показали чисте масло, дві інші – з домішками (10%). Зазначимо, що всі зразки з різних партій, але виготовлені на Старокостянтинівському заводі на Хмельниччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області затримали велику партію фальсифікованої горілки.

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