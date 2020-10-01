ЄБРР напророкував Україні обвал економіки через коронавірус

Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз падіння української економіки в 2020 році до 5,5%.

Водночас очікується, що валовий внутрішній продукт країни в 2021 році зросте на 3%. Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

Аналітики підкреслили, що пандемія коронавірусу загострила структурні недоліки української економіки, а також призвела до спаду і різкого скорочення інвестицій в більшість секторів країни.

"Однак незважаючи на складні умови, надійна грошово-кредитна політика зберегла макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ, узгоджена в розпал пандемії, ще більше стабілізувала очікування і привернула істотне фінансування від офіційного сектора і приватних інвесторів", – відзначається у документі.

При цьому ще в травні ЄБРР очікував спаду ВВП України в 2020 році на 4,5% і відновлення економіки в наступному – вже на 5%.

Як писав OBOZREVATEL: