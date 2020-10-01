ЄБРР напророкував Україні обвал економіки через коронавірус
Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз падіння української економіки в 2020 році до 5,5%.
Водночас очікується, що валовий внутрішній продукт країни в 2021 році зросте на 3%. Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.
Аналітики підкреслили, що пандемія коронавірусу загострила структурні недоліки української економіки, а також призвела до спаду і різкого скорочення інвестицій в більшість секторів країни.
"Однак незважаючи на складні умови, надійна грошово-кредитна політика зберегла макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ, узгоджена в розпал пандемії, ще більше стабілізувала очікування і привернула істотне фінансування від офіційного сектора і приватних інвесторів", – відзначається у документі.
При цьому ще в травні ЄБРР очікував спаду ВВП України в 2020 році на 4,5% і відновлення економіки в наступному – вже на 5%.
Як писав OBOZREVATEL:
Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.
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