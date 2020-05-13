Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допустив сценарій зі швидким відновленням економіки України 2021 року на 5% за умови, що режим соціального дистанціювання не затягнеться надовго.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зокрема, 2020 року пророкують спад на 4,5%.

"Наш базовий сценарій передбачає поступове ослаблення заходів зі стримування та повернення до нормального життя в другій половині року, з деяким стійким негативним впливом на сукупний попит, зокрема в секторах послуг – туризм і готельний бізнес", – прокоментував регіональний економіст ЄБРР і ексголова Центробанку Македонії Дімітар Богов.

У листопаді 2019 року банк прогнозував зростання української економіки цього року на 3,5%.

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"(Новий) сценарій узгоджується з V-подібним відновленням, і, найімовірніше, за спадом 2020 року настане порівняно швидке відновлення 2021-го", – зазначив економіст.

За прогнозом ЄБРР, економіка України повернеться до зростання наприкінці третього кварталу 2020 року. Однак спиратися на ці очікування складно через безпрецедентну невизначеність, зазначив Богов.

"Якщо соціальне дистанціювання підтримуватиметься довше, ніж передбачалося, рецесія може виявитися набагато глибшою, знадобляться роки, щоб знову вийти на показники ВВП на душу населення 2019 року", – йдеться в звіті.

Основні ризики для України:

негативний вплив заходів щодо стримування коронавірусу на внутрішній попит і пропозицію;

різке падіння цін на товарно-сировинну продукцію;

порушення глобальних ланцюжків постачань;

криза туристичної галузі;

скорочення обсягу грошових переказів;

падіння цін на метали та зниження обсягу грошових переказів.

Водночас "коронакриза" зачепила сферу послуг і всі експортні галузі, крім сільського господарства. Транспортні підприємства, готелі та ресторани, роздрібна торгівля й нерухомість, а також багато малих і середніх підприємств із різних секторів можуть опинитися на межі виживання.

"Очікується, що ці обставини ще більше зашкодять промисловості, яка вже перебувала в стані занепаду до кризи, спричиненої COVID-19, і повернуть назад частки багатьох секторів послуг, які швидко зростали в останні кілька років", – вказав Богов.

"Ключовим завданням для уряду є підтримка тих підприємств, які є життєздатними й добре керованими, але виживанню яких загрожує ця надзвичайна криза", – підсумував Дімітар Богов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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