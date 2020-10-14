ЄБА закликала депутатів дозволити випуск ОВДП для погашення боргів перед іноземними інвесторами

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала депутатів якнайшвидше ухвалити закон для погашення заборгованості перед іноземними інвесторами, які вклали кошти в розвиток відновлюваної енергетики України.

Про це йдеться у зверненні ЄБА до голів парламентських комітетів з питань бюджету Юрія Арістова та з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

В Асоціації нагадали, що попри підписаний між урядом та інвесторами у галузь ВДЕ Меморандум про взаєморозуміння, а також ухвалений на його виконання закон, держава не виконує зобов’язання щодо 100% розрахунків за "зеленим" тарифом та погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Тож в ЄБА закликали депутатів ухвалити закон, яким передбачається випуск облігацій внутрішньої державної позики, кошти від розміщення яких будуть спрямовані на вирішення проблеми заборгованості іноземним інвесторам.

"24 вересня 2020 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" №4151, прийняття якого, на переконання експертів Асоціації, може сприяти вирішенню ситуації, що наразі склалася в сфері ВДЕ", – зазначається в зверненні.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проектів зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набрав чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону – і основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми.

Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року.

За станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашений, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 27%.