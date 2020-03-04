ЄБА виступила проти безпідставних перевірок "білого" бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація виступила проти проведення Держекоінспекцією безпідставних перевірок на підприємствах, які працюють згідно вимог законодавства. Оголошені керівництвом цієї структури наміри позапланово перевіряти такі підприємства на предмет впливу на екологію експерти ЄБА розцінюють як тиск держави на бізнес. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті ЄБА відкритому зверненні до Державної екологічної інспекції.

Автори звернення зазначили, що підтримують ініціативи Держекоінспекції, спрямовані на реформування системи контролю у сфері охорони навколишнього середовища і оновлення кадрового складу цієї служби. Визнаючи важливість питання екологічної безпеки, експерти ЄБА готові допомагати Держеконіспекції у вдосконаленні природоохоронного законодавства та процедур перевірок.

"Важливо першочергово сформувати правильні та раціональні напрямки реформування Держекоінспекції – органу, який безпосередньо здійснює контроль: ключові показники ефективності, коло повноважень інспекторів, ефективність здійснення державного нагляду відповідно до встановлених процедур та кращих європейських практик", - зазначили автори звернення, відзначивши також, що всі зміни мають відбуватися комплексно та всебічно.

Водночас в ЄБА розкритикували анонсовані Держекоінспекцією комплексні перевірки підприємств, які чинять вплив на довкілля, адже переконані: під подібний своєрідний тиск потраплять виключно підприємства, які працюють відповідно до законодавства і вчасно подають звіти до контролюючих органів.

"3 лютого 2020 року на урядовому порталі було опубліковано повідомлення, що Держекоінспекцією будуть проводитись комплексні перевірки підприємств, які становлять небезпеку для навколишнього природного середовища із посиланням на рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів" за 2018 рік". Варто зауважити, що згаданий рейтинг "сформований на підставі даних офіційної статистики за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів". Це наштовхує на висновок, що компанії, які ухиляються від подання звітності та які дійсно забруднюють навколишнє середовище, можуть взагалі не підпаcти під такі перевірки", - зауважили в ЄБА.

Наголосили експерти цієї організації і на тому, що проведення подібних перевірок без достатніх підстав є важелем тиску держави на бізнес.

"Усі види діяльності здійснюються лише при отриманні суб’єктом господарювання відповідних документів дозвільного характеру. Тобто держава, з одного боку, дозволяє суб’єкту господарювання чинити вплив на довкілля, а, з іншого, звинувачує в забрудненні та, фактично, здійснює тиск шляхом проведення заходів державного нагляду (контролю) без достатніх на те правових підстав", - підкреслили у ЄБА.

На переконання експертів, дивним виглядає і обгрунтування необхідності проведення позапланових перевірок: їх в уряді пояснюють неефективністю роботи Держекоінспекції.

"В результаті, ми маємо ситуацію, в якій той же неефективний державний орган буде здійснювати заходи з контролю, тим самим збільшуючи тиск на суб’єкти господарювання", - резюмували в ЄБА. І закликали всі державні структури дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості проведення контролю та невтручання держави у діяльність бізнесу, якщо він працює за законом. Натомість, на переконання членів ЄБА, варто об’єднати зусилля влади і бізнесу задля розробки і впровадження дійсно якісної та дієвої природоохоронної системи.

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