"Є ще рік": українським бізнесменам розповіли про "вікно можливостей"

У малого і середнього бізнесу в Україні з'явилося "вікно можливостей" завдяки стабілізації курсу долара.

Гарні стартові можливості будуть ще близько року, поки ринок землі в процесі відкриття, заявив в ефірі ObozTV фінансовий стратег Сергій Позняк.

"Я рекомендую всім бізнесменам, особливо малим і середнім, зараз скористатися цим "вікном можливостей". Особливо для експорту. Зі стабільним курсом експортно-імпортні операції стають менш ризикованими. У нас ще рік є. Потім будемо дивитися", – зазначив Позняк.

На його думку, через "лихоманки" із законодавством багато людей в Україні просто не наважуються займатися бізнесом, а успішні підприємці працюють "не завдяки, а всупереч".

"Але той малий і середній бізнес, який існує – я вважаю, вони герої. Особливо ті, хто працює вже не один десяток років. Вони тягнуть на собі тягар бізнес-середовища, і ллють гроші у спорожнілий бак вітчизняної економіки", – наголосив експерт .

Бізнесменам-початківцям Позняк дав кілька рекомендацій.

Насамперед, за його словами, необхідно врахувати стан ринку і виявити свою цільову аудиторію.

"Є такий метод "П'ять Why?": навіщо, чому, хто, де і коли. Якщо людина відповість на ці запитання – вона потенційний бізнесмен. Хто купуватиме її продукцію або послуги? В яких часових параметрах це буде відбуватися? Де вона здійснюватиме свою діяльність? Коли повернуться інвестиції? І найголовніше – чому?" – розповів фінансист.

Він уточнив, що коли людина відповість на ці запитання та сформує униікальну торговую пропозицію, то може починати свій бізнес.

"Щоб займатися бізнесом, необхідні певні навички. У нас, щоб за кермом їздити, потрібно права отримати, а бізнесом може будь-хто займатися. І це тягне за собою наслідки. У людини мають бути гроші, вона їх втрачає, потім за нею банки ганяються... Навіщо такий бізнес? Треба тверезо оцінити свої сили і відповісти на найголовніше питання: навіщо займатися цим бізнесом?" – порадив Позняк.

На думку експерта, бізнес в Україні працює "не завдяки, а всупереч" pestleanalysis.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада середній курс долара в продажу був встановлений на рівні 24,96 грн/$. Згідно з останніми прогнозами експертів, у 2020 році курс американської валюти коливатиметься в районі 27 грн/$.

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