Головна Новини
3 листопада • оновлено в 15:12
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Є ще рік": українським бізнесменам розповіли про "вікно можливостей"

1.3т Читати матеріал російською

У малого і середнього бізнесу в Україні з'явилося "вікно можливостей" завдяки стабілізації курсу долара.

Гарні стартові можливості будуть ще близько року, поки ринок землі в процесі відкриття, заявив в ефірі ObozTV фінансовий стратег Сергій Позняк.

"Я рекомендую всім бізнесменам, особливо малим і середнім, зараз скористатися цим "вікном можливостей". Особливо для експорту. Зі стабільним курсом експортно-імпортні операції стають менш ризикованими. У нас ще рік є. Потім будемо дивитися", – зазначив Позняк.

Новини
В Україні знизять тиск на бізнес: опубліковано закон

На його думку, через "лихоманки" із законодавством багато людей в Україні просто не наважуються займатися бізнесом, а успішні підприємці працюють "не завдяки, а всупереч".

"Але той малий і середній бізнес, який існує – я вважаю, вони герої. Особливо ті, хто працює вже не один десяток років. Вони тягнуть на собі тягар бізнес-середовища, і ллють гроші у спорожнілий бак вітчизняної економіки", – наголосив експерт .

Новини
"Прогноз різко змінився": стало відомо, яким буде курс долара в Україні в 2020 році

Бізнесменам-початківцям Позняк дав кілька рекомендацій.

Насамперед, за його словами, необхідно врахувати стан ринку і виявити свою цільову аудиторію.

"Є такий метод "П'ять Why?": навіщо, чому, хто, де і коли. Якщо людина відповість на ці запитання – вона потенційний бізнесмен. Хто купуватиме її продукцію або послуги? В яких часових параметрах це буде відбуватися? Де вона здійснюватиме свою діяльність? Коли повернуться інвестиції? І найголовніше – чому?" – розповів фінансист.

Він уточнив, що коли людина відповість на ці запитання та сформує униікальну торговую пропозицію, то може починати свій бізнес.

Новини
"Закриють без розмов": "Слуга народу" приготувала радикальне нововведення для ФОП

"Щоб займатися бізнесом, необхідні певні навички. У нас, щоб за кермом їздити, потрібно права отримати, а бізнесом може будь-хто займатися. І це тягне за собою наслідки. У людини мають бути гроші, вона їх втрачає, потім за нею банки ганяються... Навіщо такий бізнес? Треба тверезо оцінити свої сили і відповісти на найголовніше питання: навіщо займатися цим бізнесом?" – порадив Позняк.

На думку експерта, бізнес в Україні працює "не завдяки, а всупереч"

На думку експерта, бізнес в Україні працює "не завдяки, а всупереч"

pestleanalysis.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада середній курс долара в продажу був встановлений на рівні 24,96 грн/$. Згідно з останніми прогнозами експертів, у 2020 році курс американської валюти коливатиметься в районі 27 грн/$.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Поради для бізнесу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Поради для бізнесу Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Сергій Позняк
Місце
Україна
Теги
бізнесмен Економіка України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Возможность сбежать с Украины в окно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel