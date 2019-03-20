"Є проблеми": Путін визнав бідність жителів Криму

Президент Росії Володимир Путін визнав, що в окупованому Криму у місцевих жителів – низькі доходи.

"Є і проблеми. Це, перш за все, підвищення рівня доходів кримчан і севастопольців, це необхідність вирівнювання цін на деякі товари", – повідомив Путін під час зустрічі з членами уряду РФ, передає ТАСС.

За його словами, йдеться про групи товарів, зокрема й продовольчих.

Як приклад Путін назвав молочну продукцію, ціни на яку в Криму і в Севастополі вищі, ніж у Росії.

"Потрібно подумати і про розвиток охорони здоров'я, освіти", – резюмував російський президент.

Нагадаємо, що у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на цьому етапі.

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