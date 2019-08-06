Є дві ключові фігури: Коломойський сказав, хто стане новим прем'єром

Український олігарх Ігор Коломойський, який підтримував Володимира Зеленського в президентській кампанії, назвав головних претендентів на пост прем'єр-міністра.

В інтерв'ю РБК він зазначив, що нині при владі є два явні фаворити.

За словами Коломойського, це заступник голови офісу президента України з економічних питань Олексій Гончарук та виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"У фаворитах гонки Юрій Вітренко і Олексій Гончарук", — заявив бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. Водночас у партії "Слуга народу" також назвали декількох кандидатів на цей пост.

За неофіційною інформацією, головним претендентом на пост прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

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