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1 грудня • оновлено в 22:08
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"Є два варіанти": Тука прояснив ситуацію з пенсіями для жителів ОРДЛО

13.4т
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Україна може у два способи відновити виплату пенсій жителям окупованих районів Донбасу.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського щодо ОРДЛО.

За словами екс-чиновника, в питанні пенсій на Донбасі "диявол криється в деталях", а заяви самих представників "зеленої команди" часто суперечать одна одній.

Тука нагадав, що нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук висловлювалась за відновлення виплати пенсій на окупованих територіях. У свою чергу, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо закликає відновити виплату пенсій жителям окупованих територій.

"Це абсолютно різні речі. Справа в тому, що коли відбувалися активні бойові дії, центральна українська влада з абсолютно об'єктивних причин була змушена призупинити виплати пенсій на частині Донбасу, яка опинилася під окупацією, тому що там не працює ані банківська система, ані представництва українського Пенсійного фонду", – розповів він.

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"Було прийнято рішення про виплату пенсій виключно людям похилого віку, які зареєструвалися як вимушені переселенці. Підкреслюю – не є вимушеними переселенцями, а саме просто зареєструвалися як вимушені переселенці. Це породило скажений шквал низової корупції, коли довідки про реєстрацію просто продавалися і продаються зараз. Весь Донецьк і Луганськ обвішані оголошеннями – забезпечимо довідку без перетину лінії розмежування, забезпечимо отримання пенсій без відвідування України і тощо", – пояснив колишній заступник міністра.

За його словами, треба чітко розрізняти дві фундаментальних тези.

"Якщо йдеться про відновлення виплат на неконтрольованих окупованих територіях, я вважаю це абсолютно неприпустимим і неможливим реалізувати з точки зору безпеки", – зазначив Тука.

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"Що стосується виплат жителям окупованих територій, тобто якщо влада зважиться розірвати залежність виплати пенсій від наявності паперової псевдодовідки, яку просто продають, тоді можу це тільки вітати. Ми з 2016 року пропонували скасувати такий ганебний механізм, який замилює очі центральній українській владі та представникам міжнародних організацій, роздуваючи цифру внутрішньо переміщених осіб з одного боку, а з іншого – народжуючи низову корупцію", – уклав він.

"Є два варіанти": Тука прояснив ситуацію з пенсіями для жителів ОРДЛО

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Верховній Раді зареєстровано проект закону про повернення пенсій жителям Донбасу, які останні 5 років проживають на окупованій території;

  • Виплачувати хочуть і поточні пенсії, і всі борги за попередні місяці;

  • За оцінками експертів, з бюджету доведеться виділити мінімум 50 мільярдів гривень;

  • Якщо законопроект ухвалять, то гроші, ймовірно, візьмуть з держбюджету (перерозподілять з інших сфер).

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пенсія в Україні
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО пенсії Донбас Новини Донбасу
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Сошли с ума окончательно!Осталось разбрасывать деньги над ОРДЛО с вертолетов
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Мир Миру
Мир Миру
За що покарані пенсіонери України мізерними виплатами? Треба припиняти для пенсіонерів ОРДЛО безконтрольні, а тому корупційні, виплати з солідарного Пенсійного фонду, який є гостродефіцитним. І налагодити гуманітарну ДОПОМОГУ продуктами харчування, одягом, доки місцеві незадоволені пенсіонери не змусять етнічних лугандонців сплачувати податки відповідно до українських законів.
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Белый господин
Белый господин
Было бы желание - решение найдётся. Надо отодвигать подальше май=дау-нов и восстанавливать разрушенное.
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Грабовый Владимир
Грабовый Владимир
Белый господин, Россия вернет и восстановит все украденные и вывезенные на ее территорию предприятия?!Перечислить или сам найдешь какие?
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