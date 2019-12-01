"Є два варіанти": Тука прояснив ситуацію з пенсіями для жителів ОРДЛО

Україна може у два способи відновити виплату пенсій жителям окупованих районів Донбасу.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського щодо ОРДЛО.

За словами екс-чиновника, в питанні пенсій на Донбасі "диявол криється в деталях", а заяви самих представників "зеленої команди" часто суперечать одна одній.

Тука нагадав, що нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук висловлювалась за відновлення виплати пенсій на окупованих територіях. У свою чергу, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо закликає відновити виплату пенсій жителям окупованих територій.

"Це абсолютно різні речі. Справа в тому, що коли відбувалися активні бойові дії, центральна українська влада з абсолютно об'єктивних причин була змушена призупинити виплати пенсій на частині Донбасу, яка опинилася під окупацією, тому що там не працює ані банківська система, ані представництва українського Пенсійного фонду", – розповів він.

"Було прийнято рішення про виплату пенсій виключно людям похилого віку, які зареєструвалися як вимушені переселенці. Підкреслюю – не є вимушеними переселенцями, а саме просто зареєструвалися як вимушені переселенці. Це породило скажений шквал низової корупції, коли довідки про реєстрацію просто продавалися і продаються зараз. Весь Донецьк і Луганськ обвішані оголошеннями – забезпечимо довідку без перетину лінії розмежування, забезпечимо отримання пенсій без відвідування України і тощо", – пояснив колишній заступник міністра.

За його словами, треба чітко розрізняти дві фундаментальних тези.

"Якщо йдеться про відновлення виплат на неконтрольованих окупованих територіях, я вважаю це абсолютно неприпустимим і неможливим реалізувати з точки зору безпеки", – зазначив Тука.

"Що стосується виплат жителям окупованих територій, тобто якщо влада зважиться розірвати залежність виплати пенсій від наявності паперової псевдодовідки, яку просто продають, тоді можу це тільки вітати. Ми з 2016 року пропонували скасувати такий ганебний механізм, який замилює очі центральній українській владі та представникам міжнародних організацій, роздуваючи цифру внутрішньо переміщених осіб з одного боку, а з іншого – народжуючи низову корупцію", – уклав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про повернення пенсій жителям Донбасу, які останні 5 років проживають на окупованій території;

Виплачувати хочуть і поточні пенсії, і всі борги за попередні місяці;

За оцінками експертів, з бюджету доведеться виділити мінімум 50 мільярдів гривень;

Якщо законопроект ухвалять, то гроші, ймовірно, візьмуть з держбюджету (перерозподілять з інших сфер).

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