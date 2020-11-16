Є два варіанти – карантин вихідного дня або повний локдаун, – Кабмін

В України було лише два варіанти стримування захворювання: або карантин вихідного дня, або повний локдаун.

Про це заявила епідеміолог Наталія Виноград під час наради Кабінету міністрів з міськими головами, передає Урядовий портал. Вона підкреслила, що інші країни також вдаються до запровадження комендантської години.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по економіці.

"Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він виконуватиметься на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу нам якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності", — сказав Ляшко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на коронавірус.

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", — пояснив він.

Шмигаль додав, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей. За його словами, уряд наразі перебуває у процесі створення механізму компенсації втрат.

"У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", — пояснив очільник уряду.

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