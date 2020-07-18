Дзвонили від імені банку: поліція розкрила хитру схему обману українців

У Маріуполі (Донецька область) шахраї обманювали українців і крали гроші з їхніх банківських карт. За день у такий спосіб вони отримували близько 50 тисяч гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Донецької області, працівники "call-центру" дзвонили людям, представлялися співробітниками банків і виманювали реквізити карт, а після цього переводили з них гроші організатору.

"Сall-центр" організував 24-річний місцевий житель. Офіс, в якому "працювали" 35 осіб, був розташований у центрі міста і замаскований під інтернет-магазин.

Шахраї представлялися співробітниками банку Нацполіція

Шахраї представлялися співробітниками банку Нацполіція

"Оператори представлялися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і під різними приводами дізнавалися персональні дані потерпілих. Надалі встановлювали контроль над їхніми рахунками і списували з них гроші на картку організатора угруповання", – йдеться у повідомленні поліції.

"Сall-центр" за день отримував близько 50 тисяч грн Нацполіція

"Сall-центр" за день отримував близько 50 тисяч грн Нацполіція

У шахраїв була розроблена система внутрішніх інструкцій: наприклад, як вести розмову, якщо "жертва" відмовляється повідомляти паролі.

У них були інструкції на випадок відмови повідомляти пароль Нацполіція

"Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Під час обшуку в call-центрі вилучено 64 одиниці комп'ютерної техніки, сім-карти, засоби зв'язку, які використовувалися для вчинення злочинів, а також записи з "рекомендаціями" щодо виманювання особистої інформації", – пояснили в поліції.

Було вилучено комп'ютерну техніку та сім-карти Нацполіція

Було вилучено комп'ютерну техніку та сім-карти Нацполіція

Справу розслідують за статтею "шахрайство", покарання передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скріммінгів) на банкоматах. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат карти. Щоб не попастися на вудку шахраїв, недостатньо користуватися тими банкоматами, які розміщені в супермаркетах.