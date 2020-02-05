Ядерні гроші Чорнобиля підуть у кишеню Микитася: "Джокер" злив схему скандального забудовника

Пранкер "Джокер" заявив, що на рахунок компанії "Укрбудмонтаж" (перебуває в структурі "Укрбуду") з рахунку НАЕК "Енергоатом" будуть переведені 140 млн гривень.
Засоби, "призначені для будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобилі", нібито будуть виведені на офшорну компанію, підконтрольну скандальному забудовнику Максиму Микитасю. Такі дані пранкер опублікував на своєму Telegram-каналі в середу, 5 лютого.
"Незважаючи на кримінальні справи, зміну влади, публічне зобов'язання Зеленського, Микитась продовжує красти гроші. Причому не тільки у вкладників "Укрбуду", а й у держави", – написав "Джокер".
"Джокер" розповів про схему Максима Микитася
Скриншот
Він додав, що забудовник нібито пов'язаний з експрокурором В'ячеславом Мармишом.
Максим Микитась
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Telegram-канал "Джокера"
Telegram-канал "Джокера"
Telegram-канал "Джокера"
Як писав OBOZREVATEL, у людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis у Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. Так, інвестори залишаються без грошей і житла.
Роботи в ЖК веде фірма "Укрбуд Девелопмент", бенефіціарним власником якого був скандальний екснардеп Максим Микитась.
Корпорація "Укрбуд" не раз фігурувала в численних скандалах.
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