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7 лютого • оновлено в 08:54
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Ядерні гроші Чорнобиля підуть у кишеню Микитася: "Джокер" злив схему скандального забудовника

16.9т
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Пранкер "Джокер" заявив, що на рахунок компанії "Укрбудмонтаж" (перебуває в структурі "Укрбуду") з рахунку НАЕК "Енергоатом" будуть переведені 140 млн гривень.

Засоби, "призначені для будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобилі", нібито будуть виведені на офшорну компанію, підконтрольну скандальному забудовнику Максиму Микитасю. Такі дані пранкер опублікував на своєму Telegram-каналі в середу, 5 лютого.

"Незважаючи на кримінальні справи, зміну влади, публічне зобов'язання Зеленського, Микитась продовжує красти гроші. Причому не тільки у вкладників "Укрбуду", а й у держави", – написав "Джокер".

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"Джокер" розповів про схему Максима Микитася

"Джокер" розповів про схему Максима Микитася

Скриншот

Він додав, що забудовник нібито пов'язаний з експрокурором В'ячеславом Мармишом.

Максим Микитась

Максим Микитась

Comments.UA

Гроші Чорнобиля підуть у кишеню Микитася: "Джокер" злив схему забудовника

Telegram-канал "Джокера"

Гроші Чорнобиля підуть у кишеню Микитася: "Джокер" злив схему забудовника

Telegram-канал "Джокера"

Гроші Чорнобиля підуть у кишеню Микитася: "Джокер" злив схему забудовника

Telegram-канал "Джокера"

Як писав OBOZREVATEL, у людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis у Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. Так, інвестори залишаються без грошей і житла.

Роботи в ЖК веде фірма "Укрбуд Девелопмент", бенефіціарним власником якого був скандальний екснардеп Максим Микитась.

Корпорація "Укрбуд" не раз фігурувала в численних скандалах.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Максим Микитась Джокер
Місце
Україна
Теги
Укрбуд офшор
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
Пане Президенте+пане Генеральний прокуроре! Ви ще є?аууууу. Вам про це щось відомо?
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
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