"Слуги народу", судді й "інша нечисть": Джокер злив нові прізвища в схемі скандального Микитася

Пранкер Джокер злив у мережу нові прізвища VIP-клієнтів скандального забудовника і колишнього народного депутата Максима Микитася, які нібито отримали під час його керівництва корпорацією "Укрбуд" безкоштовні квартири.

Свіжі дані були опубліковані в четвер, 6 лютого, в Telegram-каналі Джокера. За його словами, житло слугувало хабарами.

"Це далеко не все, але картинка складається гранично красива. Серед віпів: нардепи від "Слуги народу", колишні депутати, судді, прокурори, податківці та інша нечисть", – описав пранкер.

Джокер злив нові прізвища в схемі скандального Микитася

Кого викрив Джокер:

нардепка від "Слуги народу" Коваль Ольга Володимирівна;

чоловік помічниці нардепа "СН" Євгена Петруняка Шимон Даніель;

глава окружного виборчкому №209 в м. Ніжин від Зеленського Зорій Андрій;

помічниця екснардепа "Батьківщини" Олега Лукашука Семенюк Людмила;

депутат Києво-Святошинської райради 6 скликання Юраков Олександр;

депутат Мукачевскої міськрадисовета Ланьо Олександр;

депутат Івано-Франківської облради 5 и 6 скликань Негрич Михайло;

один з керівників скандального автсрійского Meini-банку Хутман Матвій;

спонсор партії "Свобода", відомий як "Пупс", Ігор Кривецький;

сім'я Ламбуцьких (Микола Ламбуцький очолював "Київпастранс");

син "завгоспа" Януковича глави ДУС Андрія Кравця Пелих Євген;

звільнена з Голосіївського районного суду Києва суддя Хоменко Олена;

суддя Полтавського апеляційного суду Панченко Олександр;

прокурор прокуратури №2 Дніпропетровської області Содор Сергій;

який перебував у розшуку за можливу співучасть у пограбуванні Мушкудіані Дато;

кандидат у нардепи Артарі-Колумб Борис;

кандидат у нардепи від "Зеленої планети" Царева Марина;

кандидат у депутати Краснокутської райради від "Відродження" Касьяненко Олександр.

За даними Джокера, ці люди нібито отримали 33 приміщення загальною площею 3401 кв. м і вартістю 70,704 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джокер заявив, що на рахунок компанії "Укрбудмонтаж" (перебуває в структурі "Укрбуду") з рахунку НАЕК "Енергоатом" будуть переведені 140 млн гривень "чорнобильських" грошей.

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