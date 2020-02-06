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7 лютого • оновлено в 08:54
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"Слуги народу", судді й "інша нечисть": Джокер злив нові прізвища в схемі скандального Микитася

16.2т
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Пранкер Джокер злив у мережу нові прізвища VIP-клієнтів скандального забудовника і колишнього народного депутата Максима Микитася, які нібито отримали під час його керівництва корпорацією "Укрбуд" безкоштовні квартири.

Свіжі дані були опубліковані в четвер, 6 лютого, в Telegram-каналі Джокера. За його словами, житло слугувало хабарами.

"Це далеко не все, але картинка складається гранично красива. Серед віпів: нардепи від "Слуги народу", колишні депутати, судді, прокурори, податківці та інша нечисть", – описав пранкер.

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Джокер злив нові прізвища в схемі скандального Микитася

Джокер злив нові прізвища в схемі скандального Микитася

Кого викрив Джокер:

  • нардепка від "Слуги народу" Коваль Ольга Володимирівна;

  • чоловік помічниці нардепа "СН" Євгена Петруняка Шимон Даніель;

  • глава окружного виборчкому №209 в м. Ніжин від Зеленського Зорій Андрій;

  • помічниця екснардепа "Батьківщини" Олега Лукашука Семенюк Людмила;

  • депутат Києво-Святошинської райради 6 скликання Юраков Олександр;

  • депутат Мукачевскої міськрадисовета Ланьо Олександр;

  • депутат Івано-Франківської облради 5 и 6 скликань Негрич Михайло;

  • один з керівників скандального автсрійского Meini-банку Хутман Матвій;

  • спонсор партії "Свобода", відомий як "Пупс", Ігор Кривецький;

  • сім'я Ламбуцьких (Микола Ламбуцький очолював "Київпастранс");

  • син "завгоспа" Януковича глави ДУС Андрія Кравця Пелих Євген;

  • звільнена з Голосіївського районного суду Києва суддя Хоменко Олена;

  • суддя Полтавського апеляційного суду Панченко Олександр;

  • прокурор прокуратури №2 Дніпропетровської області Содор Сергій;

  • який перебував у розшуку за можливу співучасть у пограбуванні Мушкудіані Дато;

  • кандидат у нардепи Артарі-Колумб Борис;

  • кандидат у нардепи від "Зеленої планети" Царева Марина;

  • кандидат у депутати Краснокутської райради від "Відродження" Касьяненко Олександр.

"Слуги", судді й "інша нечисть": Джокер злив нові прізвища в схемі Микитася

За даними Джокера, ці люди нібито отримали 33 приміщення загальною площею 3401 кв. м і вартістю 70,704 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джокер заявив, що на рахунок компанії "Укрбудмонтаж" (перебуває в структурі "Укрбуду") з рахунку НАЕК "Енергоатом" будуть переведені 140 млн гривень "чорнобильських" грошей.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Джокер Максим Микитась
Місце
Україна
Тег
Укрбуд
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Даже мне, россиянину, стало понятно, что партия Зеленского - это гнилая контора, собранная из всякого сброда и призванная под видом "партии мира" лечь под кровожадного кремлевского карлика, который бредит о восстановлении Союза.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь))) ---- https://cuz.su/menso
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
https://www.youtube.com/watch?v=r7uVsEStQOY -- загоняйте кабана
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