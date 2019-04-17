Дві країни чинили опір: в ЄС виник розкол через санкції проти Росії

Для Євросоюзу процес прийняття рішення про санкції проти Росії через її агресію проти України в Азовському морі був непростим. Фінляндія та Італія чинили опір.

Про це сказано в матеріалі "Європейської правди". Відзначається, що дебати про можливі санкції почалися відразу після нападу 25 листопада 2018 року. Але проти будь-яких нових заходів виступала Німеччина, її підтримали Франція, Італія, інші члени ЄС.

"Введення дуже навіть символічних персональних санкцій стало великою проблемою, яка вимагала багаторівневих переговорів між країнами ЄС", - йдеться в статті.

За даними чиновників, нові санкції блокувала Фінляндія, яка домоглася виключення з санкцій переліку заступника керівника прикордонної служби ФСБ Росії, адмірала Геннадія Медведєва.

Геннадій Медведєв Новий час

Після його заміни санкції з принципових мотивів заблокувала Італія, яка вже довгий час підкреслює необхідність скасування обмежувальних заходів проти РФ. За даними джерел, зняти вето Італії вдалося завдяки Литві.

"Офіційного підтвердження цих даних немає, але в дипломатичному співтоваристві ходять чутки, що для досягнення цього компромісу Литва прийняла п'ять сімей сирійців, які прибули в Італію", - йдеться в статті.

Як зазначається, на думку України, санкції проти Росії за напад і подальшу агресію в Азовському морі повинні бути абсолютно інші. Українська сторона наполягала на більш суворому покаранні для РФ.

"Київ навіть представив Брюсселю своє бачення під назвою "Азовський пакет", що містив обмеження проти компаній, російських портів і суден. Однак крім традиційних друзів на кшталт Литви і Данії, яка до них приєдналася, ця ідея не знайшла прихильників", - стверджує автор статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну.

20 березня Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!