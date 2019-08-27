"Два варіанти": у МВС підказали, як уникнути штрафів за "євробляхи"

У МВС натякнули, що власникам "євроблях" краще "сховати" авто з єврономерами в гаражах, поки Верховна Рада України IX скликання не ухвалить анонсований закон про черговий пільговий період.

Про такий спосіб уникнути штрафів за несвоєчасне розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в ефірі ObozTV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

"З точки зору державних органів так казати не можна, бо це заклик до невиконання закону. З іншого боку, коли ми говоримо про кроки назустріч між державою і власниками цих автомобілів, тоді один з варіантів виходу з ситуації – не створювати прецедентів", – заявив Мартиненко.

"Якщо авто (з єврономерами. – Ред.) не виїжджає на вулицю, на дорогу – то фізично неможливо покарати водія за керування цим автомобілем", – пояснив він.

При цьому радник міністра закликав не вводити водіїв в оману гучними заявами із серії "перечекайте два тижні і катайтеся".

По-перше, на його думку, Верховна Рада просто не встигне ухвалити новий закон 29 серпня через багато процедурних моментів.

По-друге, наголосив Мартиненко, ухвалений раніше закон про штрафи набув чинності 22 серпня, і правоохоронні та митні органи зобов'язані його виконувати.

"Сьогодні (22 серпня. – Ред.) на сайті Державної фіскальної служби вийшло підтвердження, що закон набув чинності і починаються штрафи. Не хотів би нікого лякати чи стращати, але давайте говорити чесно: у нас є закон, і він має працювати" , – нагадав представник МВС.

"Будь-які круглі столи, наради чи таке інше, закон не скасовують", – зазначив він.

Мартиненко роз'яснив, що за управління "євробляхами" штрафує поліція, а за перебування на митній території України з порушенням митних вимог – штрафує ДФС.

"Насправді, є два варіанти. Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції. Причому на дорогах будуть санкції від поліції, а от щодо митних служб – там і виїжджати не потрібно, там навіть наявність цього транспортного засобу потрапляє під санкції", – уточнив він.

Втім, вважає Мартиненко, проблема "євробляхерів" сьогодні роздувається штучно. За його підрахунками, таких нерозмитнених автомобілів в Україні не більше 10 тисяч.

Які штрафи чекають на "євробляхерів":

за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Євробляхерів штрафуватиме як ДФС, так і поліція uzr.com.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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