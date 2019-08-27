"Два варіанти": у МВС підказали, як уникнути штрафів за "євробляхи"

У МВС натякнули, що власникам "євроблях" краще "сховати" авто з єврономерами в гаражах, поки Верховна Рада України IX скликання не ухвалить анонсований закон про черговий пільговий період.
Про такий спосіб уникнути штрафів за несвоєчасне розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в ефірі ObozTV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.
"З точки зору державних органів так казати не можна, бо це заклик до невиконання закону. З іншого боку, коли ми говоримо про кроки назустріч між державою і власниками цих автомобілів, тоді один з варіантів виходу з ситуації – не створювати прецедентів", – заявив Мартиненко.
"Якщо авто (з єврономерами. – Ред.) не виїжджає на вулицю, на дорогу – то фізично неможливо покарати водія за керування цим автомобілем", – пояснив він.
При цьому радник міністра закликав не вводити водіїв в оману гучними заявами із серії "перечекайте два тижні і катайтеся".
По-перше, на його думку, Верховна Рада просто не встигне ухвалити новий закон 29 серпня через багато процедурних моментів.
По-друге, наголосив Мартиненко, ухвалений раніше закон про штрафи набув чинності 22 серпня, і правоохоронні та митні органи зобов'язані його виконувати.
"Сьогодні (22 серпня. – Ред.) на сайті Державної фіскальної служби вийшло підтвердження, що закон набув чинності і починаються штрафи. Не хотів би нікого лякати чи стращати, але давайте говорити чесно: у нас є закон, і він має працювати" , – нагадав представник МВС.
"Будь-які круглі столи, наради чи таке інше, закон не скасовують", – зазначив він.
Мартиненко роз'яснив, що за управління "євробляхами" штрафує поліція, а за перебування на митній території України з порушенням митних вимог – штрафує ДФС.
"Насправді, є два варіанти. Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції. Причому на дорогах будуть санкції від поліції, а от щодо митних служб – там і виїжджати не потрібно, там навіть наявність цього транспортного засобу потрапляє під санкції", – уточнив він.
Втім, вважає Мартиненко, проблема "євробляхерів" сьогодні роздувається штучно. За його підрахунками, таких нерозмитнених автомобілів в Україні не більше 10 тисяч.
Які штрафи чекають на "євробляхерів":
за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;
повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;
якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;
від 1 до 10 діб – 340 грн;
від 10 до 20 діб – 8500 грн;
від 20 до 30 діб – 85 000 грн;
від 30 діб – 170 000 грн.
Євробляхерів штрафуватиме як ДФС, так і поліція
uzr.com.ua
Як писав OBOZREVATEL:
21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.
При цьому "євробляхерів" попередили, що така відстрочка буде останньою.
Однак новий документ тільки розробляється. Ухвалити його має Верховна Рада IX скликання після того, як розпочне свою роботу. За старим законом штрафи мали ввести ще в травні, але була ухвалена відстрочка на три місяці, яка закінчилася 22 серпня.
Державна фіскальна служба України оголосила, що в четвер, 22 серпня, санкції набули чинності.
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