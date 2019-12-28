Два сценарії: аналітики пояснили, що буде з курсом біткоїна

Курс біткоїна виріс до 7250 доларів і почав торгуватися всередині низхідного каналу.

Найпопулярніша криптовалюта досягла області незначної підтримки, повідомляє beincrypto.

За словами аналітиків, якщо ціна завершить формування нової хвилі, вона може вирости до 7800 доларів.

"Якщо ціна повторить цей же патерн, то вона знову сформує свічку бичачого поглинання, спрямовану на максимуми діапазону в районі 7800 доларів", – додали експерти.

За їх словами, зростання є більш вірогідним сценарієм. Однак аналітики попереджають, що цей сценарій може не реалізуватися у разі падіння біткоїна до 7000 доларів.

Біткоїн подорожчав до 7250 доларів і почав торгуватися всередині низхідного каналу

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше повідомлялося, що лінія підтримки монети проходить на позначці у 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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