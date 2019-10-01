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1 жовтня • оновлено в 14:39
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Два фактори: НБУ пояснив, чому обвалився долар в Україні

1.8т Читати матеріал російською

Національний банк України повідомив, що зростання курсу гривні зумовлене появою нових фундаментальних факторів, які визначають пропозицію валюти на ринку.

Насамперед йдеться про стійкий приплив коштів нерезидентів у гривневий державний борг, повідомляє пресслужба регулятора.

"Макрофінансова стабілізація в Україні, цьогорічна масштабна лібералізація руху капіталу, створення зручної інфраструктури завдяки "лінку" із Clearstream, а також поточні тенденції на глобальному фінансовому ринку сприяли поглибленню інтеграції України у міжнародні ринки капіталу”, – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

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За його словами, інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) має не спекулятивний характер – в український держборг вкладають кошти поважні інституційні інвестори.

“Їх приваблюють не лише високі відсоткові ставки, а й комфортне інвестиційне середовище. Тому активне входження нерезидентів в український держборг – це вже не ситуативний тренд, а новий фундаментальний чинник, який визначає і визначатиме надалі ситуацію на валютному ринку", – додав Чурій.

Інший новий фундаментальний фактор, який став визначальним для ситуації на валютному ринку зараз – це рекордне зростання врожайності зернових в Україні.

За попередніми оцінками, цього року зафіксовано найвищу врожайність пшениці та ячменю в Україні з початку 2000-х.

"Це означає, що надходження від експорту рекордного врожаю, які продовжують підживлювати пропозицію валюти, є не сезонним чинником, викликаним виключно сприятливими погодними умовами, а й результатом дії нового чинника, який матиме довгостроковий ефект на ситуацію на валютному ринку", – резюмував Чурій.

Два фактори: НБУ пояснив, чому обвалився долар в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсуспрогнозі.

  • У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

  • 31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

  • 25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
долар
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