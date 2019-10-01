Два фактори: НБУ пояснив, чому обвалився долар в Україні

Національний банк України повідомив, що зростання курсу гривні зумовлене появою нових фундаментальних факторів, які визначають пропозицію валюти на ринку.

Насамперед йдеться про стійкий приплив коштів нерезидентів у гривневий державний борг, повідомляє пресслужба регулятора.

"Макрофінансова стабілізація в Україні, цьогорічна масштабна лібералізація руху капіталу, створення зручної інфраструктури завдяки "лінку" із Clearstream, а також поточні тенденції на глобальному фінансовому ринку сприяли поглибленню інтеграції України у міжнародні ринки капіталу”, – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

За його словами, інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) має не спекулятивний характер – в український держборг вкладають кошти поважні інституційні інвестори.

“Їх приваблюють не лише високі відсоткові ставки, а й комфортне інвестиційне середовище. Тому активне входження нерезидентів в український держборг – це вже не ситуативний тренд, а новий фундаментальний чинник, який визначає і визначатиме надалі ситуацію на валютному ринку", – додав Чурій.

Інший новий фундаментальний фактор, який став визначальним для ситуації на валютному ринку зараз – це рекордне зростання врожайності зернових в Україні.

За попередніми оцінками, цього року зафіксовано найвищу врожайність пшениці та ячменю в Україні з початку 2000-х.

"Це означає, що надходження від експорту рекордного врожаю, які продовжують підживлювати пропозицію валюти, є не сезонним чинником, викликаним виключно сприятливими погодними умовами, а й результатом дії нового чинника, який матиме довгостроковий ефект на ситуацію на валютному ринку", – резюмував Чурій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсуспрогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

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