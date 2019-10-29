Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Дуже важливий меседж": Зеленський поставив крапку в питанні повернення ПриватБанку Коломойському

13.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ніхто з його нової команди або в уряді не буде повертати банки колишнім власникам.

Про це він заявив під час свого виступу на інвестиційному форумі "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Києві. Таким чином український лідер прокоментував чутки про те, що націоналізований ПриватБанк збираються повернути колишньому власнику мільярдерові Ігорю Коломойському.

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

скриншот

"Інтереси окремих людей не можуть бути вирішені за рахунок інтересів платників податків. Це дуже важливий меседж. Я хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось з команди президента чи нового уряду збирається повернути колишніх власникам їхні банки. Ні – це неправда", – сказав Зеленський.

Новини
Коломойський нічого не отримає? Маркарова розповіла про компенсацію за ПриватБанк
Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

скриншот

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

скриншот

Раніше колишня глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до націоналізації ПриватБанк був фінансовою пірамідою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
24
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А в правительстве не говорили о возврате! Да и Бене он нах не нужен! Гончарук говорил, что они рассматривают вопрос компенсации бывшим владельцам! Конечно с учетом откатов всем заинтересованным сторонам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пупкин Алозио
Пупкин Алозио
Через неделю появится разъяснения что зеля не может вмешиваться в работу суда и банк вынужден был возвратить бене
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel