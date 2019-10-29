"Дуже важливий меседж": Зеленський поставив крапку в питанні повернення ПриватБанку Коломойському

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ніхто з його нової команди або в уряді не буде повертати банки колишнім власникам.
Про це він заявив під час свого виступу на інвестиційному форумі "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Києві. Таким чином український лідер прокоментував чутки про те, що націоналізований ПриватБанк збираються повернути колишньому власнику мільярдерові Ігорю Коломойському.
Владимир Зеленский на инвестфоруме
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"Інтереси окремих людей не можуть бути вирішені за рахунок інтересів платників податків. Це дуже важливий меседж. Я хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось з команди президента чи нового уряду збирається повернути колишніх власникам їхні банки. Ні – це неправда", – сказав Зеленський.
Владимир Зеленский на инвестфоруме
скриншот
Владимир Зеленский на инвестфоруме
скриншот
Раніше колишня глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до націоналізації ПриватБанк був фінансовою пірамідою.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по всьому світу. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
Справу про можливе відмивання грошей Коломойським і Боголюбовим вже назвали однією з найбільших в історії.
23 жовтня Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова заплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів стерлінгів. Це приблизно $13,2 млн.
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