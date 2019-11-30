"Дуже багато газу": "Нафтогаз" заявив про готовність погодитися на ультиматум Росії

Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму.
"Міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу", – повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Україна з публічних заяв російської сторони бачить певний прогрес.
"Йдеться про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", – резюмував Вітренко.
Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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