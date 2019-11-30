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1 грудня • оновлено в 06:25
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"Дуже багато газу": "Нафтогаз" заявив про готовність погодитися на ультиматум Росії

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Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму.

"Міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу", – повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна з публічних заяв російської сторони бачить певний прогрес.

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"Йдеться про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", – резюмував Вітренко.

Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму

Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
газ
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
до 31 декабря еще можно по-вы-ёб-ыва-ть-ся
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Какой же этот Витренко пенёк обраганный.
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Тимофеев Александр
Тимофеев Александр
Когда эти долбаебы политики начнут добывать в стране свой газ его тут хоть жопой ешь. Чего стоит только горящая труда в Полтавской области в Лохвицком районе огромного диаметра. Вы вообще там уже охуели что ли???
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