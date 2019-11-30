"Дуже багато газу": "Нафтогаз" заявив про готовність погодитися на ультиматум Росії

Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму.

"Міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу", – повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна з публічних заяв російської сторони бачить певний прогрес.

"Йдеться про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", – резюмував Вітренко.

Україна обговорила з Росією варіант виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на цю суму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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