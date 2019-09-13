"Дурниця виходить": у Росії жорстко пройшлися по Зеленському через газопровід Путіна

Голова комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков розкритикував президента України Володимира Зеленського за його позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Зеленський називає "Північний потік-2" загрозою для Європи, але російський газ, що йде через Україну, загрозою для Європи не вважає", – написав Пушков у Twitter.

За його словами, президент України навіть навпаки – бореться за транзит

"Дурниця виходить, логіки ніякої. Сказав би прямо: "гроші боюся втратити від припинення транзиту". Ось і вся "загроза", – резюмував член Ради Федерації Росії.

Зеленский называет Сев.поток-2 "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2019

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

Росія будує газопроводи в обхід України

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Член Ради Федерації Росії розкритикував президента України Володимира Зеленського за його позицію щодо газопроводу "Північний потік-2"

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