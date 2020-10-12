Дуда після зустрічі із Зеленським поставив ультиматум Росії

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Дуда після зустрічі із Зеленським поставив ультиматум Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції ЄС з Росії не знімуть доти, поки не відбудеться повна деокупація Криму та Донбасу.

На цьому він наголосив під час спільного брифінгу для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Укрінформ".

"Я підтверджую ще раз: Польща підтримує Україну у питанні українських кордонів, і що кордони має бути відновлено у міжнародно визнаних рамках. Це означає відновлення контролю України над територіями Луганської та Донецької областей. Це також означає відновлення контролю над Кримом", – наголосив Дуда.

Він додав, що питання Криму є дуже важливим і додатково наголосив, що Польща на міжнародній арені всюди підкреслює, що півострів окупований Росією.

Дуда додав, що санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією, є чимось природнім і Польща переконана: поки окупація не завершиться політика санкцій має однозначно продовжуватися.

"І ми завжди закликатимемо до цього ЄС і різні міжнародні спільноти", – констатував польський президент.

Президент Польщі разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

  • Дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.

  • США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд в Америку та Європу ліквідовано.

  • Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт і імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які може бути використано для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175-ти осіб і 44-х організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

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