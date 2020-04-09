Дубілет випадково розкрив схему обману на пенсії, вивчаючи статистику смерті

Офіційна статистика смертності в Україні показує, що по перших числах кожного місяця помирає у середньому на 10% більше людей, ніж в середньому в інші дати, що може говорити про спеціальний зсув для нарахування померлому пенсії за зайвий місяць.
Про це написав у Telegram екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Офіційну дату смерті можуть штучно пересунуть на перше число, щоб померлому встигла зарахуватися пенсія за наступний місяць", – припустив екс-чиновник.
Дубілет розповів про смертність в Україні
До такого висновку Дубілет прийшов, коли працював над проектом, присвяченому коронавірусу і його впливу на економіку. Такожі він працював і з офіційними даними за смертністю.
"Виявив цікаву "аномалію" в Україні ... Згідно з даними (по смертності) в Україні за 1-м числам кожного місяця помирає в середньому на 10% більше людей, ніж в середньому в інші дати", - зауважив він, припустивши, що по перших числам люди помирають не більше, ніж в інші дати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом українських вчених зі Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіє 45 тисяч громадян і 3 тисячі помре.
Раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська заявила, що коронавірусом можуть заразитися 30 млн українців.
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