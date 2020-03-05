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5 березня • оновлено в 15:17
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Дубілет відреагував на відставку та розповів про плани

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Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого напередодні відправили у відставку, заявив, що не завершив більшість своїх проєктів.

"А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти", – написав Дубілет у своєму Telegram-каналі

Він наголосив, що буде обговорювати, у якому форматі продовжить працювати в уряді, якщо взагалі продовжить.

"Я хочу подякувати всім своїм ексколегам за спільну роботу. Робота була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни", – резюмував Дубілет.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що не завершив більшість своїх проєктів

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що не завершив більшість своїх проєктів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

  • Таке рішення парламент ухвалив на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

  • Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

  • "За" проголосував 291 народний депутат (з них "Слуг народу" – 242. – Ред.), "проти" – 59, "утрималися" – 46 нардепів.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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