Дубілет відреагував на відставку та розповів про плани

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого напередодні відправили у відставку, заявив, що не завершив більшість своїх проєктів.

"А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти", – написав Дубілет у своєму Telegram-каналі

Він наголосив, що буде обговорювати, у якому форматі продовжить працювати в уряді, якщо взагалі продовжить.

"Я хочу подякувати всім своїм ексколегам за спільну роботу. Робота була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни", – резюмував Дубілет.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що не завершив більшість своїх проєктів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Таке рішення парламент ухвалив на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

"За" проголосував 291 народний депутат (з них "Слуг народу" – 242. – Ред.), "проти" – 59, "утрималися" – 46 нардепів.

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