Дубілет підбив підсумки роботи старого Кабміну: топ-7 значущих проєктів

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет зібрав 50 проєктів, які команда минулого уряду втілила або планувала реалізувати.

Про це він написав у себе у Facebook.

OBOZREVATEL вибрав з них топ-7 найбільш значущих:

Боротьба з підробленими ліками. Схема з Гонконгом.

Запуск електронної системи з метою очищення ринку від підробок. Тут, за словами Дубілета, виявили, що електронна система була створена гравцями ринку ще минулого року, але через дивну "схему з Гонконгом" проєкт не запускався. Зараз спробують зробити аудит софта й запустити пілот.

Зарплати міністрів і заступників.

Минулого місяця впровадили нову систему оплати на політичних посадах. Дубілет розповів, що прибрали зоопарк премій і надбавок, залишили тільки один тип премії, прив'язаний до KPI. Обмежили зверху оклад та премії, прив'язавши їх через коефіцієнт до середньої зарплати в Україні. У такий спосіб зарплата міністрів почала зростати (або падати) разом із доходами населення. Більш складну реформу зарплат і кількості ієрархій по всій вертикалі Кабміну влада планувала на травень.

Інтеграція реєстрів землі, речових прав і податкової.

Уряд почав проєкт із інтеграції трьох складних систем – реєстру землі, реєстру прав і даних податкової. Мета – автоматизувати і, відповідно, значно підвищити ефективність процесу збору податків на землю. Ідеальна картинка: громадянин отримує податковий інвойс і оплачує його в кілька кліків (власне, стосується не тільки податку на землю, а й інших).

Соціологи розкрили секрет перепису Дубілета

Спрощення процедури для іноземців – більше туризму й інвестицій.

"Ми повинні були прибрати безглузду процедуру, на яку завжди скаржилися іноземці з країн зі спрощеним візовим режимом. Зараз, щоб залишитися більше, ніж на 90 днів, вони мають виїжджати за кордон", – написав Дубілет, додавши, що влада повинна бюрократично спростити отримання посвідки на тимчасове перебування.

Позбутися зарплатного рабства

Шляхом спрощення для бухгалтерів роботи з зарплатною відомістю уряд планував позбутися так званого зарплатного рабства – коли людина не може вільно вибирати банк, через який отримує зарплату.

Боротьба з рейдерством – iGov, двофакторная авторизація, Opendatabot.

За словами Дубілета, їм вдалося запустити подання скарг через iGov (дуже важливо, щоб власність поверталася за рішенням антирейдерської комісії моментально, а не тижнями, як раніше), запустили двофакторну авторизацію для реєстраторів (захист від хакерів), зробили апдейти сервісів на зразок Opendatabot майже без затримки, щоб жертви могли оперативно отримувати інформацію.

Заборонили виплати зарплат і відрядних службовцям готівкою.

Ексміністр зазначає, що готівка – це непрозоро і неефективно. Тільки на банківські комісії за готівку органи виконавчої влади витрачали майже 60 млн грн на рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет залишиться працювати в уряді. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у ефірі "Право на владу" у четвер, 5 березня. Втім, на якій саме посаді залишиться Дубілет – поки невідомо.

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