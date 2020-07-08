ДТЕК ВДЕ отримав премію за перші в історії України "зелені" облігації

Компанія ДТЕК ВДЕ отримала нагороду "New Market Green Pioneer" від Climate Bonds Initiative (CBI) за перший випуск зелених облігацій серед українських компаній.

У листопаді 2019 року ДТЕК ВДЕ випустила перші зелені єврооблігації на суму 325 млн євро під 8,50% терміном на 5 років. Угода стала першим в історії випуском зелених облігацій класу "Я", деномінованих в євро, і першим випуском облігацій компанії ВДЕ в Центральній і Східній Європі. Повідомляють у компанії.

В повідомленні CBI йдеться: "Приєднання української нефінансової корпорації до зростаючої групи організацій, що випустили зелені облігації, - це довгоочікуваний і надихаючий ознака розвитку ринку і зниження вхідного бар'єру. Більше того, оскільки в енергобалансі України домінуючу роль відіграють викопні види палива, розміщення облігацій ДТЕК є важливим кроком у правильному напрямку розвитку ринку".

"Ми пишаємося тим, що в минулому році змогли успішно ініціювати дебютне залучення наших зелених єврооблігацій і відкрити цей важливий для ринків, що розвиваються інструмент фінансування. Ця нагорода – важливе досягнення для нашої компанії і для України, - прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Філіп Лекебуш. – Український сектор ВДЕ став однією з небагатьох історій успіху для країни, залучив інвестиції на суму понад 10 млрд євро. Важливо, щоб Україна швидко подолала поточна криза в енергетичній галузі і продовжила шлях реалізації довгострокових структурних реформ і декарбонізації економіки у відповідності з ключовими цілями європейської політики".

Нагадаємо, що ДПЕК ВДЕ – операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у відновлюваній енергетиці. ДТЕК – провідний національний інвестор в енергетику України. Відзначається, що за 15 років компанія інвестувала в розвиток галузі понад 10 млрд доларів, включаючи 1,2 млрд євро – в розвиток зеленої генерації.