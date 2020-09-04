ДТЕК став найбільшим платником оренди держмайна

За підсумком 2018-2019 рр. компанія ДТЕК Ріната Ахметова сплатила до держбюджету 400 млн грн за оренду державного майна.

Про це йдеться в повідомленні видання "Новое время" з посиланням на коментар ДТЕК.

"У ДТЕК підкреслили, що є найбільшим платником оренди державного майна в країні і за 2018-2019 роки заплатили до держбюджету близько 400 млн грн", - повідомляє "Новое время".

У компанії прокоментували інформацію про виниклу в поточному році заборгованості за оренду шахт "Добропіллявугілля". ДТЕК підкреслив, що завжди своєчасно і в повному обсязі сплачує всі передбачені орендними договорами платежі, проте в березні затримка пов'язана з кризою і вимушеним 4-місячним простоєм шахт.

У компанії додали, що на даний момент знаходяться в діалозі з Фондом держмайна з врегулювання платежів.

Нагадаємо " "Добропіллявугілля" - один з найбільших в Україні виробників вугілля газової групи. З кінця березня по середину липня 2020 року підприємство перебувало у вимушеному простої через падіння попиту на енергетичне вугілля з боку теплових електростанцій.

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Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів з ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка найближчим часом повинна визначити модель створення вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і "Центренерго".

До складу такої вертикально-інтегрованої компанії з ініціативи Кабміну можуть увійти державні шахти "Добропіллявугілля", які на даний момент орендує компанія ДТЕК.

За оцінками уряду, такий крок сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості "Центренерго", приватизація якої запланована на 2021 р.Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

Раніше ідею об'єднання "Центренерго "з держшахтами озвучували голова Комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус і керівник" Центренерго" Олександр Корчинський.

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