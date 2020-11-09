ДТЕК під’єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну набудинкову електростанцію

На столичній Троєщині до електричної мережі підключилинайбільшу в Україні набудинкову сонячну електростанцію. Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі. Це перша в країні промислова сонячна електростанція, що збудована на даху багатоквартирного житлового будинку. Вона складається з понад 1200 сонячних панелей та займає площу понад 4 тисячі квадратних метрів.

Нова СЕС знаходиться у Дніпровському районі столиці на проспекті Романа Шухевича, 30. Її потужність становить 330 кВт. За сонячної погоди однієї години роботи такої станції достатньо для повної зарядки батарей 8 електромобілів. Інвестором проєкту стала українська компанія "Аврора Терм", яка інвестувала у будівництво понад 330 тисяч доларів США. Приєднання до електричної мережі виконувала компанія ДТЕК Київські електромережі.

"ДТЕК забезпечує істотний внесок в трансформацію енергетики. Про це, зокрема, свідчить кількість підключених компаніями групи промислових сонячних електростанцій. Лише у 2019 році 5 операторів системи розподілу ДТЕК Мережі під'єднали 55 таких СЕС загальною потужністю 532 мегавати", – зазначив генеральний директор ДТЕК МережіІван Гелюх.

Як зазначив очільник ДТЕК Мережі, завдяки таким проєктамжитлові будинки поступово перетворюються зі споживачів світла на його виробників та продавців. Підключаючи до мережі подібні станції, оператори системи розподілу фактично зміцнюють енергетичну та екологічну безпеку країни.

Від ідеї спорудження СЕС на даху багатоповерхівки до втілення задуму у життя пройшло менше двох років. Безпосереднє підключення готової станції до мережі відбувалося протягом травня-липня 2020 року.

"Найближчим часом плануємо збільшити загальну потужність наших набудинкових СЕС у Києві до 2 мегават. Наступну станцію відкриємо на столичній Русанівці. На етапі переговорів про співпрацю 4 будинки у Деснянському районі та 1 на Оболоні. Маємо плани щодо спорудження набудинковихСЕС також і в інших регіонах України", – зазначив директор та засновник "Аврора Терм" Юрій Івко.

Окрім отримання екологічно чистої електроенергії, спорудження сонячної електростанції на даху багатоповерхівки надало мешканцям будинку додаткові вигоди. Вони щомісяця отримують за оренду даху понад 4 тисячі гривень. Компанія-власник СЕС відремонтувала в будинку дах та обладнала його охоронною сигналізацією, що в тому числі оберігатиме обладнання ліфтового господарства будинку від вандалів та мисливців за кольоровими металами.

Відео набудинкової СЕС можна переглянути за посиланнями у YouTube або Facebook.