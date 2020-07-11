ДТЕК першим в Україні став членом Асоціації Hydrogen Europe

Енергетична компанія ДТЕК стала першою в Україні, яка увійшла до Асоціації Hydrogen Europe, що об'єднує лідерів в сфері застосування водневих технологій в Європі. Про це повідомляють в пресслужбі компанії.

За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, це членство дасть можливість компанії сформувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами, зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу.

"Європейська та локальна енергетичні системи трансформуються. Відновлювальні джерела енергії несуть велике навантаження на існуючу мережу, а вуглецева енергетика перестає бути стійкою екологічно і економічно. Використання водневих технологій відкриває можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також для побудови нового сектора економіки і створення додаткових робочих місць", – зазначив директор з інновацій Емануеле Вольпе.

Він підкреслив, що пошук нових технологій та інноваційних рішень для трансформації української енергетики, розвитку конкурентного ринку і енергонезалежності країни є одним з пріоритетів ДТЕК.

"Членство в Hydrogen Europe дозволить транслювати інноваційні інтереси ДТЕК як в українській, так і в міжнародній спільнотах. Ми зможемо вивчити ключові напрямки при формуванні регуляторної бази європейських країн щодо водню, отримати прямий доступ до переліку найбільш перспективних міжнародних кейсів і освоїти практичний досвід реалізації проектів, спрямованих на декарбонізація енергетики", – сказав Вольпе.

За його словами, важливість входження ДТЕК в Асоціацію Hydrogen Europe полягає ще і в тому, що на цьому тижні Єврокомісія представила свою стратегію використання водню, який вона вважає одним з найважливіших джерел енергій при переході на безвуглецеву економіку. "Україна зобов'язана стати активним партнером Європи на шляху до декарбонізації", – зазначив Емануеле Вольпе.

Він нагадав, що у 2020 році в ДТЕК була створена команда з дослідження можливостей застосування водню в економіці України. На даний момент йде розробка поглибленого техніко-економічного обґрунтування для кейсів застосування водню в сферах транспорту, енергетики і промисловості.

Директор з інновацій також повідомив, що вже в найближчі пару років ДТЭК планує організувати пілотний проект з використанням водню для подальшого розвитку технології в компанії і Україні в цілому.