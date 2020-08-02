ДТЕК оновив візуальний стиль

Енергетична компанія ДТЕК представила оновлення візуального стилю, який не змінювався з 2013 року.

Про це компанія розповіла в презентаційному ролику.

За словами Ольги Захарової, директора з комунікацій ДТЕК, нова версія візуального стилю компанії демонструє ті зміни, які відбулися в компанії за останні роки і відображає нову стратегію, її ціннісні пріоритети і ключові напрямки розвитку бізнесу.

Графічний стиль бренду ДТЕК, креативна платформа і концепція рекламної кампанії були розроблені українським агентством SHOTS. Керівник агенції Михайло Поливанов вважає, що візуальний стиль компанії в результаті став більш сучасним і гнучким за рахунок динамічності й адаптивності нових елементів.

При цьому в рекламній кампанії, яка стартувала 6 липня 2020 року, ДТЕК розповідає про головну ідею нової комунікаційної платформи – енергії змін.

"ДТЕК уже 15 років дає енергію людям, які працюють на благо країни і змінюють Україну на краще", – йдеться в повідомленні.

Надихаючий ролик-маніфест про людей в рамках рекламної кампанії до 15-річчя ДТЕК зняла продакшн студія ESSE.