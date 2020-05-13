ДТЕК "Нафтогаз" сплатив 11,5 млн грн ренти до бюджетів Полтавщини в 2020 році

Економіка 14:20, 13.05.2020 Оновлено: 14:21, 13.05.2020

За І квартал 2020 року ДТЕК Нафтогаз сплатив 11,5 млн грн ренти за користування надрами до бюджетів всіх рівнів Полтавської області.

Так, в обласний, районні, сільські та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких компанія веде видобуток газу, було перераховано:

- 4,61 млн грн – до Полтавського обласного бюджету

- 1,48 млн грн – до бюджету Мачухівської ОТГ

- 0,73 млн грн – до бюджету Савинцівської сільради

- 1,08 млн грн – до бюджету Ковалівської сільради

- 1,46 млн грн – до Миргородського районного бюджету

- 2,16 млн грн – до Шишацького районного бюджету

Завдяки рентним коштам місцеві громади можуть розвивати, в тому числі, систему охорони здоров’я, що надзвичайно важливо зараз, у період боротьби з вірусом COVID-19.

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