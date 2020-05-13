ДТЕК "Нафтогаз" сплатив 11,5 млн грн ренти до бюджетів Полтавщини в 2020 році
За І квартал 2020 року ДТЕК Нафтогаз сплатив 11,5 млн грн ренти за користування надрами до бюджетів всіх рівнів Полтавської області.
Так, в обласний, районні, сільські та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких компанія веде видобуток газу, було перераховано:
- 4,61 млн грн – до Полтавського обласного бюджету
- 1,48 млн грн – до бюджету Мачухівської ОТГ
- 0,73 млн грн – до бюджету Савинцівської сільради
- 1,08 млн грн – до бюджету Ковалівської сільради
- 1,46 млн грн – до Миргородського районного бюджету
- 2,16 млн грн – до Шишацького районного бюджету
Завдяки рентним коштам місцеві громади можуть розвивати, в тому числі, систему охорони здоров’я, що надзвичайно важливо зараз, у період боротьби з вірусом COVID-19.