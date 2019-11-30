ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд грн за підсумками 9 місяців

За 9 місяців 2019 року ДТЕК Енерго інвестував 4,2 млрд грн у розвиток виробництва, що практично відповідає рівню аналогічного періоду минулого року. Компанія завершила переоснащення енергоблоку №1ДТЕК Криворізька ТЕС з антрациту на газову марку вугілля. Цей проект посилить енергетичну безпеку України.

ДТЕК Енерго також зберіг виплати в центральні і місцеві бюджети на рівні аналогічного періоду минулого року. Підприємства компанії за 9 місяців 2019 року виплатили 11,6 млрд грн податків.

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Зміцнення курсу національної валюти забезпечило 6,3 млрд грн позитивного ефекту на курсових різницях, тоді як за аналогічний період минулого року від курсових різниць отримано збиток в 0,6 млрд грн. Всього чистий прибуток по компанії за 9 місяців 2019 року склав 6,3 млрд грн, що відповідає показнику курсових різниць. Таким чином, виробнича діяльність компанії не показала позитивного фінансового результату. Це обумовлено розвитком системи регулювання нової моделі ринку електроенергії, яка сьогодні надає великі преференції іноземним виробникам.

Як повідомлялося, підприємства ДТЕК Енерго є найбільшими платниками податків до центрального і місцевих бюджетів. За даними Державної фіскальної служби України, в топ-100 великих платників податків країни входять ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТЕК Мережі представив план з розвитку послуг в Київській області. Прозорість і доступність приєднань до електромереж і сучасний клієнтський сервіс з'являться в Київській області вже в листопаді 2019 року.

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