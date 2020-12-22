ДТЕК допоміг Добропіллю розробити програму трансформації регіону з урахуванням "зеленого переходу" України

Добропілля першим із вугільних регіонів узяло до реалізації "Програму економічної диверсифікації Добропільської ОТГ в умовах "зеленого переходу".

"Зелений перехід" – це європейські зобов'язання України, які передбачають поступову відмову від вугілля і перехід до поновлюваних джерел енергії. Але на шляху до вуглецевої нейтральності держава повинна забезпечити справедливу трансформацію тих регіонів, які і в економічному, і в соціальному аспекті залежать від видобутку вугілля. А таких міст, які залежать від індустрії теплової генерації, в Україні понад 70, це 1,3 млн осіб і 60% надходжень до бюджету.

Програма того, як регіону в соціально-економічно розвиватися з урахуванням поступової відмови від вугілля розроблена ДТЕК "Енерго" в партнерстві з органами місцевої влади, українськими та міжнародними громадськими організаціями. Це – концептуальна дорожня карта, як створити нові робочі місця в альтернативних вугільних галузях і отримати джерела наповнення місцевого бюджету. Програма розрахована на три роки і передбачає більше 40 проєктів зі створення робочих місць у різних секторах економіки: від будівництва до сфери послуг.

ДТЕК заявляє, що до 2040 року планує досягти вуглецевої нейтральності, і саме тому вже зараз починають брати активну участь у трансформації регіонів, де працюють вугільні підприємства компанії. Добропілля стало пілотом. І така програма, на думку компанії, свідчить про готовність влади, бізнесу, суспільства розвивати нову економіку країни.

"Трансформація відбувається перш за все на місцевому рівні, де розуміють специфіку природних ресурсів, структуру економіки, щоб визначити можливості створення нових робочих місць. Досить складне завдання вбудувати нові види бізнесу в регіоні, де понад 100 років добувалося вугілля. Понад сім років ДТЕК "Енерго" працював над проєктами сталого розвитку міст Великого Добропілля. Це дало змогу якісно поліпшити міську інфраструктуру, створити інструменти економічного розвитку й допомогло додатково до інвестицій компанії залучити в місто більше як 260 млн гривень від донорів", – зазначила Аліна Зуйковська, керівниця проєктної групи із трансформації вугільних регіонів, ДТЕК "Енерго".

Програму планують виносити на розгляд Координаційного центру із справедливої трансформації вугільних регіонів на національному рівні, який нині працює над державною програмою. Це основа, як пояснює Віталій Шевченко, секретар Добропільської міської ради, і зараз починаються підготовка детальних планів, інтенсивна робота з експертами і пошук фінансування.

"Ми всі нині живемо в новій економічній реальності, у якій місцевим громадам потрібно мати різні джерела наповнення своїх бюджетів. Добропілля – це монопромислове місто, де в кожній родині хтось працює на шахтах "Добропіллявугілля". Тому для нас важливо розуміти шлях, яким з урахуванням специфіки регіону можливо трансформуватися", – прокоментував Віталій Шевченко, секретар Добропільської міської ради.