Головна Новини
29 грудня • оновлено в 10:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Друзі" Путіна за рік розбагатіли на 50 млрд доларів

1.3т
Читати матеріал російською

У Росії статки найбагатших людей за підсумками 2019 року досягли 51 млрд доларів.

Таким чином, за рік російські мільярдери стали багатшими на 21%. Про це свідчить Billionaires Index від Bloomberg.

Новини
"Вважає себе імператором": зустріч Путіна з олігархами жорстко розкритикували в мережі

У результаті в топ-10 найбагатших росіян, серед яких є і соратники президента РФ Володимира Путіна, увійшли:

  • Володимир Потанін – $28,2 млрд (+$8,54 млрд);

  • Леонід Міхельсон – $24,6 млрд (+$5,20 млрд);

  • Вагіт Алекперов – $22,3 млрд (+$6,22 млрд);

  • Володимир Лісін – $21,3 млрд (+$3,46 млрд);

  • Олексій Мордашов – $20 млрд (+$2,51 млрд);

  • Геннадій Тимченко – $18.2 млрд (+$4,35 млрд);

  • Алішер Усманов – $16,7 млрд (+$2,51 млрд);

  • Роман Абрамович – $16,2 млрд (+$2,10 млрд);

  • Андрій Мельниченко – $15,3 млрд (+$2,83 млрд);

  • Віктор Вексельберг – $14,8 млрд (+$1,67 млрд).

"Друзі" Путіна за рік розбагатіли на 50 млрд доларів

"Друзі" Путіна за рік розбагатіли на 50 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

  • Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

  • У результаті США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

  • Пізніше Аркадій Ротенберг зважився на кардинальні заходи через санкції США. Олігарх подав до окружного суду Гельсінкі позов проти трьох скандинавських банків: Nordea, Handelsbanken і Danske Bank.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Віктор Калиненко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
национальная украинмкая забава-считать чужие кошельки...а Петя во время Илловайского котла пару миллиардов умыкнул и это один эпизод..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Иванов Владимир, это блумберг считает...а росолигархи воруют,пока ты кукарекаешь,сидя на бутылке...хехе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги