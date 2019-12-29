У Росії статки найбагатших людей за підсумками 2019 року досягли 51 млрд доларів.

Таким чином, за рік російські мільярдери стали багатшими на 21%. Про це свідчить Billionaires Index від Bloomberg.

У результаті в топ-10 найбагатших росіян, серед яких є і соратники президента РФ Володимира Путіна, увійшли:

Володимир Потанін – $28,2 млрд (+$8,54 млрд);

Леонід Міхельсон – $24,6 млрд (+$5,20 млрд);

Вагіт Алекперов – $22,3 млрд (+$6,22 млрд);

Володимир Лісін – $21,3 млрд (+$3,46 млрд);

Олексій Мордашов – $20 млрд (+$2,51 млрд);

Геннадій Тимченко – $18.2 млрд (+$4,35 млрд);

Алішер Усманов – $16,7 млрд (+$2,51 млрд);

Роман Абрамович – $16,2 млрд (+$2,10 млрд);

Андрій Мельниченко – $15,3 млрд (+$2,83 млрд);

Віктор Вексельберг – $14,8 млрд (+$1,67 млрд).

"Друзі" Путіна за рік розбагатіли на 50 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У результаті США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Пізніше Аркадій Ротенберг зважився на кардинальні заходи через санкції США. Олігарх подав до окружного суду Гельсінкі позов проти трьох скандинавських банків: Nordea, Handelsbanken і Danske Bank.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!