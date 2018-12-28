Дружину топ-чиновника НБУ викрили у відмиванні грошей: подробиці скандалу

Дружина глави служби фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези Анна Андрійко займається відмиванням доходів для компанії "НГ Трейдинг".

Про це сказано у розслідуванні ведучого програми "Гроші" Олександра Дубинського. Воно опубліковане на його сайті.

За його даними, Андрійко працює у ТОВ "НГ Трейдинг", де отримує зарплату близько 20 тис. грн на місяць. Зазначається, що дружина Берези входить до складу менеджменту "НГ Трейдинг", де відповідає за обслуговування участі компанії в різних тендерах — її П.І.Б. і номер мобільного телефону опубліковані в тендерній документації.

"НГ Трейдинг" займається торгівлею природним газом. Номінальним керівником компанії є Якубенко Олексій Вікторович 1983 р.н., зареєстрований на непідконтрольній території — в Донецьку, вул. Оборонна 3/4", — зазначено у матеріалі.

За даними Дубинського, у 2018 році "НГ Трейдинг" кілька разів зловили на спробах ухилитися від сплати податків.

"У матеріалах рішення Печерського суду від 11.05.2018 прокуратура взагалі вказує на те, що "НГ Трейдинг" є підприємством з ознаками фіктивності та відмиває гроші. Тобто дружина головного борця з відмиванням грошей у Нацбанку — займається відмиванням грошей. Причому займається особисто", — зазначає він.

За його даними, продаючи газ державним компаніям і установам протягом останніх кількох років, "НГ Трейдинг" підписала контрактів приблизно на 25 млн грн лише з підприємствами державного сектора.

"Чи не замало отримує дружина Берези (всього $715 на місяць), по суті, супроводжуючи процес оптової торгівлі газом? І чи не отримує вона доплату у конверті? Чи відомо керівнику департаменту фінансового моніторингу НБУ Березі про податкові махінації керівництва "НГ Трейдинг", до якого входить його дружина, і в чому підозрює її компанію прокуратура?" — поставив питання Дубинський.

При цьому він вказав, що Береза швидше за все знає про махінації, оскільки дані про підозри є публічними.

"Той факт, що дружина чиновника, який відповідає в НБУ за фінмоніторинг і протидію відмиванню доходів, — відповідала за схеми відмивання — є конфліктом інтересів щодо обов'язків Берези в НБУ. І є підставою для відкриття кримінальної справи та його звільнення", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 грудня правоохоронці затримали керівницю структурного підрозділу банку під час отриманні хабара в розмірі п'яти тисяч доларів.